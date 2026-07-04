Lista de invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: de Ed Sheeran a Hugh Grant

Taylor Swift y Travis Kelce se han rodeado de sus seres queridos para darse el 'sí, quiero' este viernes 3 de julio en una boda blindada en el Madison Square Garden de Nueva York. Según Page Six , la pareja ha contado con unos mil invitados , entre los que destacan famosos como Hugh Grant, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Camila Cabello o Benson Boone.

Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados. El jueves 2 de julio se celebró una cena de ensayo con unas 100 personas en el Infosys Theater, mientras la boda ha tenido lugar este viernes 3 de julio. La cantante y el jugador de fútbol americano se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia blindada en el Madison Square Garden de Nueva York ante unos mil invitados.

Según el comunicado oficial publicado por Page Six, el vestuario de Swift y Kelce ha sido creado por Christian Dior y diseñado por Jonathan Anderson bajo la colaboración de los novios. Además, ella llevó zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos de boda. En su lugar, el hermano de Taylor, Austin Swift, ejerció como "hombre de honor", mientras que Jason Kelce fue el "mejor hombre" de Travis. La ceremonia reunió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", asegura el texto.

Hugh Grant y Ed Sheeran, entre los invitados

Page Six ha recopilado los nombres de numerosos famosos que han asistido a la boda, tal y como demuestran las fotografías captadas por los paparazzi en los alrededores del Madison Square Garden.

Así, entre los invitados se encuentran los actores Hugh Grant, Tom Hanks y Bradley Cooper, el director de cine Steven Spielberg, la actriz Dakota Johnson o el presentador Jimmy Fallon. Por supuesto, la industria musical también ha hecho acto de presencia en la boda con cantantes como Gracie Abrams, Ed Sheeran, Camila Cabello, Sombr o Benson Boone.

Lista de algunos famosos invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce