Así es Teresa Perales, la nadadora española que puede superar a Phelps: sus medallas, su enfermedad y su pareja

Teresa Perales es una de las mayores deportistas españolas, y así lo demuestra su medallero en los Juegos Paralímpicos. París 2024 es la séptima edición de los juegos donde compite, y su objetivo es superar el número de medallas olímpicas conseguido por Michael Phelps.

La nadadora Teresa Perales nació en Zaragoza el 29 de diciembre de 1975. A sus 48 años, ha conseguido 27 medallas olímpicas: siete de oro, diez de plata y otras diez de bronce. Siempre que ha participado en unos Juegos Paralímpicos, ha cosechado entre cuatro o cinco medallas. Excepto en Tokio 2020, donde se alzó con una plata en los 50 m espalda S5.

París 2024 supone un gran reto para la deportista, ya que durante este ciclo ha perdido la movilidad de uno de sus brazos, lo que le ha obligado a nadar únicamente con una extremidad superior. "Ha sido un ciclo complicado de mucho aprendizaje, de reinventarme, de aprender otra vez a recolocarme en el agua. Han sido muchos años nadando con dos brazos, y ahora de pronto con uno es difícil", ha confesado Perales a Europa Press.

Con este reto, el objetivo de la zaragozana es superar las 28 medallas olímpicas conseguidas por el nadador estadounidense Michael Phelps, lo que le convierte en el deportista más condecorado de la historia. Aunque es probable que lo consiga, Teresa Perales asegura que no lograrlo no sería un fracaso: "Las condiciones ahora son distintas a las que eran antes de Tokio, e incluso en Tokio, y tiene mucho mérito ya solamente el hecho de poderlo pelear. Pero yo quiero ganar", ha declarado.

Teresa Perales en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 | Europa Press

La enfermedad de Teresa Perales

Teresa Perales, conocida como la 'Sirenita Sonriente', fue diagnosticada a los 19 años con una neuropatía periférica que la dejó en silla de ruedas. Se trata de una insuficiencia de los nervios que conlleva una pérdida de la sensibilidad y una incapacidad para controlar los músculos.

Según ella misma ha relatado en una entrevista con RTVE, la última vez que anduvo "fue celebrando un gol del Zaragoza", su equipo de fútbol por excelencia. "Con ese gol, fue la última vez que yo salí andando de manera convencional. Fue la última vez que yo pude saltar, correr, y a partir de entonces, cuando volví a casa, empezaron los primeros síntomas de mi enfermedad", contó.

En cuanto a las críticas de extraños, Perales reconoce que se ha sentido insultada. "He sentido miradas de desprecio, de 'tú eres poca cosa porque vas en silla de ruedas'. Hay veces que me preguntan si como mujer he sentido discriminación y tengo dudas de si es como mujer, o como mujer con discapacidad, o si es solo porque tengo discapacidad", dijo.

La familia de Teresa Perales: su marido y su hijo

Perales se casó con el periodista Mariano Menor el 8 de enero de 2005, en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Se conocieron mientras él le hacía una entrevista. La nadadora quiso dar una sorpresa a todo el mundo yendo andando al altar para contraer matrimonio, algo que consiguió gracias a los bitutores (unos aparatos que cubren las piernas para que vayan rectas).

"Le llevé la contraria a todos y les di una sorpresa, especialmente para mi marido, aunque se la llevó todo el mundo", dijo Teresa. "Fue muy divertido. En el momento que se puso de pie nos echamos a reír, recorrimos todo el pasillo sin pararnos. Se veía gente llorando de alegría y emoción", comentó su hermano.

Con su marido ha tenido un hijo, al que pusieron el mismo nombre que al padre: Mariano Junior, aunque la deportista le llama Nano. Tiene 13 años, es muy cariñoso y se dio cuenta de que su madre estaba en silla de ruedas con dos años, tal y como relató Perales a RTVE.

"Era bastante mayor cuando se dio cuenta de que yo iba en silla de ruedas. Me acuerdo perfectamente, saliendo de la ducha, que habíamos estado duchándonos los dos juntos, al coger la toalla le di sin querer a la silla, que la había dejado desfrenada. Le dije: 'Cariño, se me ha ido la silla, ¿me la puedes traer?'. Entonces me mira y me dice: 'Ostras, mamá, es verdad, que tú no andas'", contó.

Su pasado como política

Aparte de nadadora, Teresa Perales es expolítica. En 2003, fue diputada con el Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, y tres años después asumió la Dirección General de Atención a la Dependencia.

Su despedida de la política llegó tras las elecciones generales anticipadas del 20 de noviembre de 2011, para las que Perales ocupó el séptimo puesto en las listas al Congreso de los Diputados con la coalición PP-PAR.