El ataque de un bicho volador a las chicas de Little Mix durante una actuación

Las chicas de Little Mix han protagonizado involuntariamente un divertido vídeo en el que intentan huir de un bicho volador que se cuela en el escenario mientras interpretan How ya doin' en una actuación en Phoenix.

Little Mix 'atacadas' por un insecto volador / Live 101.5 Lounge

Little Mix no sabían que tendrían un 'artista invitado' durante su actuación en Phoenix cuando un bicho volador se coló mientras cantaban How ya doin'.

Entre risas y nervios, las chicas intentan huir del insecto (bastante grande por cierto), incluso Perrie se quita una sandalia para intentar espantarlo. El mejor momento es cuando se posa en el pelo de Jade que aunque sacude su melena no consigue quitárselo de encima, siendo uno de los cámaras el que tiene que dejar de grabar y quitárselo.

Finalmente, Little Mix terminaron su actuación como pudieron y después bromearon con el público sobre lo sucedido.