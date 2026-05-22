La marea azul de Aitana inunda el Roig Arena de Valencia

Desde primera hora de la tarde los fans de Aitana empezaron a acudir en masa a las inmediaciones del Roig Arena de Valencia ataviados con prendas y complementos de color azul. Algo que está convirtiéndose en dress code de esta gira para sorpresa de la cantante, que dijo que le estaba encantando ver que, sin ella haber dicho nada, se está convirtiendo en habitual.

A las 21:00 horas arrancaba puntal el show con el público entregado incluso antes de comenzar. Pero la locura absoluta se desató justo cuando Aitana, tumbada sobre la cama de su cuarto azul, empezó a entonar las primeras frases de 6 de febrero. Esto ya hacía presagiar que iba a ser una noche en la que la complicidad entre público y artista iba a ser total. Y así fue desde el primer minuto hasta el último segundo.

Una puesta en escena cuidada al milímetro. Un escenario que da la sensación que está inspirado en una casa de muñecas y que recrea el cuarto azul que da título a su último trabajo. Construida dos alturas en la parte inferior están situados los músicos que acompañan a la artista, y en la planta superior su cuarto azul con una cama que cobra protagonismo en diferentes momentos del espectáculo y en el que esconde un libro con mensaje en cada show.

Escenario gira 'Cuarto azul' de Aitana | Roig Arena

Un buen puñado de bailarines arropa a la cantante con coreografías muy trabajadas en las que también participa de manera muy activa. No faltan algunos de los bailes que hace algún tiempo sembraron la polémica, y que cuando Aitana los realiza, generan la reacción inmediata de los fans aplaudiendo y gritando. Además una coreografía que juega con la ambigüedad constantemente haciendo guiños a las relaciones sentimentales sean de la orientación que sean, sin prejuicios de ningún tipo.

Nada se deja a la improvisación, hasta el más mínimo tiro de cámara está estudiado para que lleve el directo a una dimensión de superestrella, que es en lo que ya se ha convertido Aitana. De hecho, se nota que esta gira la ha querido preparar a conciencia para reivindicarse como eso.

Aitana en el Roig Arena | Roig Arena

No faltaron ninguno de sus éxitos. Aunque el hilo conductor son los temas que componen Cuarto azul, también sonaron Las babys, Mon amour, Formentera, Vas a quedarte, Los Ángeles, y muchos otros. En las intros y salidas de algunos de los temas que sonaron este jueves por la noche hubo guiños a clásicos de Britney Spears o Eiffel 65. Fueron segundos sutiles pero que desataron al público del Roig Arena.

Aitana se confesó enamorada de Valencia porque siempre le ha traído buenas noticias desde el inicio de su carrera, agotando desde el primer concierto que dio en la ciudad. De hecho contó que fue la primera ciudad de la gira en la que se planteó junto a su equipo, agendar otra fecha por lo rápido que volaron las entradas de la primera fecha. Además confesó que nunca ha estado en Fallas, que tiene muchísimas ganas de vivirlas. Y al ver una figura que llevaba una fan de la cantante vestida de fallera dijo que le hace especial ilusión vestirse de fallera algún día.

El final del concierto fue como el de las buenas mascletás, apoteósico. El Roig Arena temblaba, literalmente, con los saltos del público que cantó a pleno pulmón Conexión física. Algo que desató la locura arriba en el escenario y entre la gente. Cuando terminó este tema la cantante se despidió y abandonó el escenario.

Pero faltaba el plato fuerte reservado para los bises, Superestrella. Así que todo el público comenzó a pedirla y la artista no se hizo mucho de rogar. El tema comenzó a sonar mientras una cámara entre bambalinas enfocaba a Aitana que con su cuerpo de baile iban cantando y bailando desde la parte trasera del escenario hasta volver a salir frente del público.

Como ya viene siendo habitual en el Roig Arena, la cantante quiso estar acompañada de sus padres que quiso que viviesen junto a ella una noche tan especial en Valencia. Algo que está empezando a convertirse en habitual. Lo hizo Laura Pausini hace unas semanas y también Dani Martín.

Aitana se sumó así a la lista de artistas que se están sorprendiendo para bien del recinto creado en Valencia. Según manifiestan todos ellos, el Roig Arena se está convirtiendo en el mejor espacio cerrado del país ahora mismo para hacer música en directo.