El atrevido escote de Belinda que cabrea a su padre

No importa que seamos adultos, famosos o independientes ya que para nuestros padres siempre seremos su 'bebé' al que tienen que cuidar y proteger. Belinda se vistió con un look bastante sexy y acabó disgustando a su padre.

Belinda también se ha lanzado al mundo de la moda, tal y como hacen muchas otras cantantes. El pasado mes de abril diseñó la colección 'Musical Collection' para la firma mexicana Studio F.

En su última aparición pública, Belinda lució una de las prendas diseñadas por ella misma: una blazer blanca con un pronunciado escote. A través de los 'stories' de Instagram la cantante mostró divertida la reacción de su padre al verla tan sensual.

En uno de ellos el padre de la cantante le comenta: 'No llevas (sostén), van a pensar que soy un padre consentidor'. En respuesta a dicho comentario la artista le dijo 'Papá es lo de hoy, no seas exagerado', refiriéndose a que hoy en día se considera 'moda' ir sin sujetador ya que depende que top lleves no queda bien que se vea el tirante o en el caso que sea muy descocado con forma de V.

Sin embargo, Belinda, con su respuesta no deja tranquilo a su padre ya que sigue preocupado, entonces le hace una advertencia: 'Las tetas son muy traicioneras, ocupan mucho volumen y ¡zas! se salen'. La cantante ya ve que no intentará convencerle de que es algo normal y que tampoco es tan grave así que ya juega con la ironía, 'Las tetas no bailan, no se escapan solitas, las mías no son traicioneras', añadió Belinda.