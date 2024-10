AuronPlay y Gemita intercambian dardos sobre su ruptura: ¿qué pasó entre ellos?

AuronPlay y la influencerGemita confirmaron su relación amorosa en agosto después de los numerosos rumores sobre su romance. Todo parecía indicar que los dos estaban muy enamorados, hasta que a mediados de septiembre se dio a conocer su ruptura tras pocas semanas de relación.

Las especulaciones señalan que Gemita fue infiel a AuronPlay, a lo que este reaccionó disminuyendo su presencia en Internet (su lugar de trabajo). Ahora, durante la tarde del sábado 12 de octubre, el creador de contenido ha querido explicar lo que ocurrió en un directo a través de Twitch, donde también se ha sincerado sobre lo mal que lo pasó en septiembre.

"Una cosa es romper un corazón, que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento, y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagarte encima. Eso es básicamente lo que me ha pasado a mí", ha confesado. Y ha seguido relatando cómo vivió él la relación: "Yo deposité toda mi confianza, le abrí las puertas de mi vida a una persona, le di todo el amor que había en mi ser. Resultó que esta persona me usó como una marioneta de circo, la verdad. Y ya está. A veces te llevas estos palos y solo te queda aprender de ellos, es que no te queda otra. ¿Qué haces?", ha lamentado AuronPlay.

Del mismo modo, ha aclarado a sus seguidores que ahora está mucho mejor y que todo ha quedado relativamente atrás: "Todo lo que he dicho ahora es en pasado, quiero dejarlo claro. Ha pasado ya un mes y pico y ya estoy bastante mejor. Estoy hablando del último mes, de por qué mi ausencia...".

AuronPlay asegura que no ha contado "ni un cinco por ciento" de todo lo que pasó. "Si cuento la historia entera, no es rocambolesco, es una historia de terror… Pero lo dejamos aquí, pasamos página y seguimos adelante", ha dicho ante la expectación de sus seguidores.

Rápidamente, estas palabras se han hecho virales en redes sociales, y parece que no tardaron mucho en llegarle a Gemita. Esta misma noche, la influencer ha publicado un mensaje en su canal de WhatsApp en respuesta a las palabras de AuronPlay: "Enhorabuena, cumpliste tus amenazas. Menos mal que supe salir a tiempo. Buenas noches", escribió casi entrada la medianoche.

Qué pasó entre AuronPlay y Gemita

Al parecer, AuronPlay y Gemita habrían mantenido una relación amorosa durante unos dos meses. La relación habría comenzado dos años después de la ruptura entre Gemita y The Grefg, otro de los principales streamers en España. Tras cuatro años, ambos habrían terminado su romance porque "su amor se había enfriado", según dijeron.

Si AuronPlay y Gemita empezaron en julio, en septiembre habrían puesto punto y final a su unión. Los rumores sobre su ruptura llegaron después de que el creador de contenido dijera en su canal de WhatsApp: "Si mi vida fuese una película, sin duda el guionista me tiene mucho asco". Al día siguiente, ella borró todas sus fotografías con él en redes sociales.

Todo quedó confirmado por las declaraciones del hermano de AuronPlay, que pidió en X (antes Twitter) que la gente apoyase "a Auron, que es buena persona". "No se merece esto que está pasando. Ignorad a la gente que no sabe nada", añadió junto a una imagen de una cabra con dos cuernos.

Esto desató las alarmas sobre una posible infidelidad por parte de Gemita hacia AuronPlay. Y The Grefg amplificó dichos rumores, ya que entró en un directo del streamer para escribirle un mensaje de apoyo, insinuando que los dos habían sido víctimas de una infidelidad: "Hace poco hablé con un amigo y me di cuenta de que yo también era víctima. ¡Ánimo siempre!".