Azúcar Moreno, de cerca: que edad tienen Toñi y Encarna y su historia de conflictos y reconciliación

Encarna Salazar y Toñi Salazar forman el dúo femenino Azúcar Moreno, quienes han tenido un gran éxito nacional en los años 80 y 90. Solo se vive una vez, Devórame otra vez y Bandido son solo algunos de los éxitos de las pacenses.

Su carrera ha estado marcada por grandes hitos, entre los que destaca el eurovisivo: y es que las artistas de Badajoz representaron a España en Eurovisión en1990 en Zagreb (Croacia) con el tema Bandido, una fusión de música dance y flamenco. En 2005 la propuesta fue seleccionada por la Unión Europea de Radiodifusión como una de las mejores canciones y actuaciones de la historia del certamen, pero en lo que respecta al festival quedaron en quinta posición.

En 2022 se presentaron al Benidorm Fest con Postureo, y la gente joven las volvió a poner en el mapa. No obstante, su carrera destaca por sus 15 álbumes de estudios, con certificaciones de oro y platino.

Además de trabajar juntas, Encarna y Toñi son hermanas, y por ello su vida personal y familiar siempre ha estado en el foco mediático. La repasamos:

Una familia numerosa

Los hermanos Salazar son nueve en total. Encarna y Toñi son la quinta y la sexta en la escala: mientras que Encarna nació el 10 de enero de 1961 (lo que significa que tiene ahora 64 años), Toñi nació el 14 de marzo de 1963, y tiene actualmente 61 años.

La mayor del clan era Aurelia, que nació en 1952 pero falleció por muerte súbita a los 44 años. La pequeña es Sara, nacida en 1971. En la familia también están José, Enrique (ya fallecido) y Juan Salazar, quienes formaron durante 45 años Los Chunguitos, cuya disolución se anunció en 2021.

Un distanciamiento entre ellas durante años

El 27 de noviembre de 2007 el dúo anunció su retirada temporal de la música, y ambas artistas llevaron a cabo sus carreras en solitario, mientras la prensa hablaba de una mala relación personal entre las hermanas.

En ese momento Encarna padecía cáncer de mama, y recientemente Toñi ha contado en Y Ahora Sonsoles lo mal que lo pasó en ese entonces por el distanciamiento: "Me duele recordarlo. Lo que más me pesa es que ocurrió en un momento tan delicado para Encarna".

La separación de Azúcar Moreno se produjo pro las tensiones en el ámbito personal pero también profesional, y los comentarios de terceras personas las sobrepasó. "Fue inevitable, pero eso no quita que sea doloroso. En ese momento no supimos manejarnos, y eso es algo que todavía me pesa", ha reflexionado en el programa de Sonsoles Ónega.

Seis años después, y gracias a Juan y José Salazar, más conocidos como Los Chunguitos, las artistas se reencontraron en el programa de Antena 3, Tu cara me suena.

Las dos hermanas se fundieron en un abrazo, y cuando el presentador, Manel Fuentes, les preguntó qué habían sentido en el reencuentro, Encarna dijo: "La vida hay que tratarla con cariño, sin rencor, sin odio, porque eso es lo que te hace estar mal y fea. La vida son cuatro días". Lo importante es reconocer cada una su nivel de culpa", añadió.

Por su parte, en aquel momento Toñi Salazar quiso elogiar a su hermana: "Ella es un ejemplo de lucha y superación. Estoy muy orgullosa de la mujer que es". "Lo que yo he sentido es que ya tengo a mi hermana otra vez para irme de compras, para comprarnos los modelazos", concluyó entre risas Toñi.

"Hemos aprendido a valorar cada momento juntas y a no dar nada por sentado", han contado las hermanas en Y ahora Sonsoles.

Finalmente, en 2014 reanudaron su carrera conjunta con la gira 30 aniversario Tour por España con un nuevo sencillo llamado Punto de Partida. Para ellas su carrera es muy importante, y así lo han defendido con Ónega: "La música es nuestra vida y lo que nos mantiene vivas".