Bad Bunny bromea sobre las críticas por su futura actuación en la Super Bowl 2026

Bad Bunny solo actuará una vez en Estados Unidos en 2026: en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. El puertorriqueño explicó en i+D que no pasará por el país con su gira ante la posibilidad de que "el maldito ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]" esté esperando fuera de los conciertos, ya que su público mayoritario es latinoamericano.

Días después de aquellas declaraciones, se conoció la noticia de su participación en la Super Bowl 2026 con críticas incluidas. Sobre ellas se ha pronunciado ahora Bad Bunny en su monólogo en el programa Saturday Night Live, donde se ha burlado de Fox News.

"Estoy muy contento. Todo el mundo está contento por ello, incluso Fox News", ha dicho antes de enseñar un montaje donde algunos presentadores de la cadena conservadora aparecen diciendo: "Bad Bunny es mi cantante favorito y debería ser el siguiente presidente".

"Estoy muy emocionado de hacer la Super Bowl y sé que personas en todo el mundo y que aman mi música están contentos", ha seguido diciendo en inglés antes de pasar al castellano: "Especialmente todos los latinos y las latinas en el mundo entero y aquí en Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas".

Y ha añadido: "Más que un logro mío, es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar". Para terminar su monólogo, ha hecho un último chiste en inglés: "Si no entendieron lo que dije, tienen cuatro meses para aprender".

Estados Unidos desplegará agentes migratorios en la Super Bowl 2026

Tras conocerse la participación de Bad Bunny en la Super Bowl 2026, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que desplegará efectivos del ICE durante dicho espectáculo, que tendrá lugar el 8 de febrero de 2026 en el Levi' Stadium de Santa Clara, en California.

Así lo comentó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Corey Lewandowski, durante una intervención en un programa radiofónico en el que ha asegurado que "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente".

"Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos", agregó al ser preguntado por la presencia de agentes de migración durante la actuación del puertorriqueño.