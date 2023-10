Bad Bunny confiesa en qué idioma prefiere tener sexo en su monólogo de SNL

El artista puertorriqueño Bad Bunny ha sido en encargado de hostear el famoso late show estadounidense Saturday Night Live, más conocido como SNL.

En su paso por el programa, Benito ha interpretado Mónaco, una de las canciones de su último álbum presentado por Lady Gaga.

El artista invitado de la semana se encarga de hacer un monólogo y un sketch, y durante su charla, el conejo malo ha respondido a la pregunta que se hace todo el mundo desde que se conoce su relación con Kendall Jenner y que no quiso desvelar en su canción FINA, donde canta lo siguiente:

"Se preguntan cómo nos comunicamos

Ey, mejor ni les contamos

Dile que de una conectamos, je

Yy que chingando, nos matamo".

Durante su monólogo, no ha desvealdo en qué idioma hablan él y la modelo, sino que ha ido un paso más allá: el cantante ha confesado en qué idioma prefiere tener sexo.

"La gente se pregunta cómo voy a hacer este programa en inglés si no es mi idioma nativo, no sé si lo saben, pero yo hago lo que me da la gana", ha dicho Bad Bunny, haciendo referencia a su segundo álbum de estudio publicado en 2020, YHLQMDLG.

El artista ha continuado enumerando las cosas que prefiere en su lengua materna: "Así que, puedo presentar este programa en inglés, puedo pedir McDonalds en inglés, puedo tener sexo en inglés, sí, pero prefiero tener sexo en español".

Con esta confesión, el artista ha terminado de confirmar la duda generalizada de cómo se comunican él y la Kardashian, algo que, conociendo la personalidad del cantante, probablemente haya hecho de manera muy premeditada, y le ha dado su toque spicy.

Después de esta inesperada revelación, artista ha continuado su monólogo en spanglish acompañado del actor Pedro Pascal.