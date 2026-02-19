Bad Bunny se corona con los Premios Lo Nuestro a Álbum del Año y Canción del Año
Después de ganar tres Grammys, Bad Bunny se ha coronado con los Premios Lo Nuestro a Canción del Año por DTMF y el de Canción del Año por su álbum Debí Tirar Más Fotos. Además, también hemos podido conocer los nombres de otros ganadores.
La gala de los Premios Lo Nuestro tendrá lugar la noche de hoy 19 de febrero en Miami y ya se están adelantando algunos de los ganadores.
Entre ellos, hemos podido saber que Alejandro Sanz y Shakira se han hecho con el premio a Colaboración del Año (Pop) por Bésame y Karol G se corona como la Artista Femenina del Año (Urbano).
Sin embargo, la emoción ha llegado con el anuncio de que Bad Bunny ha sido elegido para recibir los Premios Lo Nuestro a Canción del Año por DTMF y el de Canción del Año por su álbum Debí Tirar Más Fotos.
Durante el día se seguirán conociendo más premios antes de la entrega de esta noche, y quizás alguno se lo lleven los españoles nominados como Aitana o Alejandro Sanz.