El año de los premios

Bad Bunny se corona con los Premios Lo Nuestro a Álbum del Año y Canción del Año

Después de ganar tres Grammys, Bad Bunny se ha coronado con los Premios Lo Nuestro a Canción del Año por DTMF y el de Canción del Año por su álbum Debí Tirar Más Fotos. Además, también hemos podido conocer los nombres de otros ganadores.

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados

a Canción del Año por DTMF y el de Canción del Año por su álbum Debí Tirar Más Fotos

Bad Bunny actuando en a Super Bowl en 2026
Bad Bunny actuando en a Super Bowl en 2026 | Gtres

Europa FM

Madrid19/02/2026 18:15

La gala de los Premios Lo Nuestro tendrá lugar la noche de hoy 19 de febrero en Miami y ya se están adelantando algunos de los ganadores.

Entre ellos, hemos podido saber que Alejandro Sanz y Shakira se han hecho con el premio a Colaboración del Año (Pop) por Bésame y Karol G se corona como la Artista Femenina del Año (Urbano).

Sin embargo, la emoción ha llegado con el anuncio de que Bad Bunny ha sido elegido para recibir los Premios Lo Nuestro a Canción del Año por DTMF y el de Canción del Año por su álbum Debí Tirar Más Fotos.

Durante el día se seguirán conociendo más premios antes de la entrega de esta noche, y quizás alguno se lo lleven los españoles nominados como Aitana o Alejandro Sanz.