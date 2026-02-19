Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados
Bad Bunny, Rauw Alejandro y Carín León encabezan la lista de nominados de los Premios Lo Nuestro 2026, seguidos de cerca por Karol G, Shakira y Beéle. Además, Aitana y Alejandro Sanz han sido los más premiados con nacionalidad española.
Los Premios Lo Nuestro 2026 comienzan esta noche y lo harán con nominados estrella, entre ellos varios artistas de España.
Después de ganar tres Grammys este año, Bad Bunny se alza con 10 nominaciones, y le siguen de cerca Rauw Alejandro y Carín León con 10 nominaciones. Por su parte, Karol G y Shakira tendrán ocho oportunidades de llevarse una estatuilla. .
La representación española llega de la mano de Alejandro Sanz con cinco nominaciones y de Aitana, con cuatro. También optan a los premios de varias categorías artistas como Quevedo, Lola Índigo y Bad Gyal.
Todos los nominados de los Premios Lo Nuestro
- Artista Premio Lo Nuestro del Año
- Bad Bunny
- Beéle
- Carín León
- Fuerza Regida
- Karol G
- Maluma
- Marc Anthony
- Rauw Alejandro
- Romeo Santos
- Shakira
- Canción del año
- Desde Hoy - Natti Natasha
- DTMF - Bad Bunny
- El Amor de Mi Herida - Carín León
- Imagínate - Danny Ocean & Kapo
- Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- Latina Foreva - Karol G
- Me Jalo - Fuerza Regida & Grupo Frontera
- No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
- Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
- Soltera - Shakira
- ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
- 111XPANTIA - Fuerza Regida
- Babylon Club - Danny Ocean
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Eterno - Prince Royce
- Island Boyz - Myke Towers
- La Ciudad - Alleh & Yorghaki
- Palabra de Tos (Seca) - Carín León
- Tropicoqueta - Karol G
- Mejor Combinación Femenina
- Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
- Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
- Brujería - Yuridia & Majo Aguilar
- De Maravisha - Tokischa & Nathy Peluso
- En 4 - Kenia Os & Anitta
- En Tu Marea - Goyo & Greeicy
- FKN Movie - Karol G & Mariah Angeliq
- Maldita Billetera - Alicia Villarreal & Lila Downs
- Maldita Primavera - Yuri & Ángela Aguilar
- Pa Qué Volviste? - Elena Rose & Maria Becerra
- Colaboración “Crossover” Del Año
- Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- I Adore You - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
- Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves
- No Hay Break - Myke Towers ft. Omah Lay
- Now Or Never - Bon Jovi & Pitbull
- São Paulo - The Weeknd & Anitta
- La Mezcla Perfecta Del Año
- Carteras Chinas - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís
- El Vino de Tu Boca - Alejandro Sanz & Carín León
- Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
- Misterio - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- Que Me Quiera Ma - Marc Anthony & Wisin
- Sabes Qué Hora Es - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
- Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
- Súfrale - Grupo Firme & Gloria Trevi
- Weltita - Bad Bunny & Chuwi
- Tour Del Año
- Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
- De Rey a Rey - Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
- Más Cerca de Ti Tour - Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir de Aquí Residencia - Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour - Maná
- Artista Revelación del Año Masculino
- Alleh
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki
- Artista Revelación del Año Femenino
- Aria Bela
- Camila Fernández
- Delilah
- Estevie
- Mar
- Paloma Morphy
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Ysa C
- Zoe Gotusso
- Mejor Canción de Música Cristiana
- Alabaré - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- La Respuesta - Gocho
- Ponte Bonita (Remix) - Yaronk Rouse & Rosalina
- Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
- Sonríele - Daddy Yankee
- Todo Va Estar Bien - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
- AfroBeat Del Año
- Bien Pedos - Xavi & Kapo
- Cosita Linda - Elena Rose & Justin Quiles
- La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- Me Pasa (Piscis) - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- Mi Reina - Hamilton & Nanpa Básico
- San Blas - Boza
- Sanka - Ryan Castro & Dongo
- Soleao - Myke Towers & Quevedo
- Artista Masculino Del Año - Urbano
- Arcángel
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers
- Rauw Alejandro
- Wisin
- Yandel
- Artista Femenina Del Año - Urbano
- Anitta
- Bad Gyal
- Fariana
- Karol G
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa
- Yailín La Más Viral
- Yeri Mua
- Young Miko
- Canción Del Año - Urbano
- Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- Hablame Claro - Yandel & Feid
- La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- Latina Foreva - Karol G
- Lo Caro Y Lo Bueno - Chencho Corleone
- Qué Pasaría… - Rauw Alejandro & Bad Bunny
- Rio - J Balvin
- Romeo - Anitta
- Soleao - Myke Towers & Quevedo
- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
- Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef
- Duro Ma - Bryant Myers, Dei V & Saiko
- En La City - Trueno & Young Miko
- Flash Foto - Arcángel & Neutro Shorty
- Love - Clarent
- Nueva Era - Duki & Myke Towers
- Primer Lugar - Eladio Carrión & Omar Courtz
- Tokischa RMX - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- Yogurcito Remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa`
- Colaboración Del Año - Urbano
- +57 - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- AMG - Eladio Carrión & Young Miko
- Doblexxó - J Balvin & Feid
- La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- Luna - Wisin & Kapo
- Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
- Perfumito Nuevo - Bad Bunny & Rainao
- Pórtate Bonito - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
- Wells Fargo - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
- Woahh - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent
- Mejor Canción Dembow
- Bing Bong - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
- Celos - Tokischa & Bulin 47
- Dem Bow - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) - Lomiiel
- Quita Y Pone - El Alfa & Fariana
- Álbum Del Año - Urbano
- Borondo - Beéle
- Don Kbrb - Eladio Carrión
- El Sobreviviente WWW - Wisin
- Elyte - Yandel
- Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
- Island Boyz - Myke Towers
- Lo Mismo De Siempre - Mora
- Sendé - Ryan Castro
- Sr. Santos II Sueños De Grandeza - Arcángel
- Underwater - Fariana
- Artista Pop Masculino Del Año
- Alejandro Sanz
- Camilo
- Danny Ocean
- Juanes
- Maluma
- Manuel Turizo
- Marco Antonio Solís
- Pitbull
- Ricardo Arjona
- Sebastián Yatra
- Artista Pop Femenina Del Año
- Aitana
- Cazzu
- Elena Rose
- Emilia
- Gloria Trevi
- Kany García
- Kenia Os
- Laura Pausini
- Shakira
- Yami Safdie
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Ca7riel & Paco Amoroso
- DND | Do Not Disturb
- Ha*Ash
- Matisse
- Latin Mafia
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
- Canción Del Año - Pop
Bronceador - Maluma
Con Otra - Cazzu
El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash
La Carretera - Pedro Capó
La Pelirroja - Sebastián Yatra
Mientes - Reik
Noviogangsta <3 - Emilia
Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz
Soltera - Shakira
Un Beso Menos - Elena Rose & Morat
- Colaboración Del Año - Pop
- Abrázame - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
- Accidente - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- Bésame - Alejandro Sanz & Shakira
- Bunda - Emilia & Luísa Sonza
- Conmigo Sin Ti - Matisse & Cristian Castro
- Huir - Kany García & Lia Kali
- La Del Primer Puesto - Reik & Xavi
- Se Fue - Rauw Alejandro & Laura Pausini
- Si Tuviera Que Elegir - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
- Canción Del Año - Pop/Balada
- Alguien - Carlos Rivera
- Cueste Lo Que Cueste - Gloria Trevi
- El Reclamo - Olga Tañón
- Tierra Mía - Kany García
- Mujer - Ricardo Arjona
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
- Álbum Del Año - Pop
- Cuarto Azul - Aitana
- El Vuelo - Gloria Trevi
- En Las Nubes (Con Mis Panas) - Elena Rose
- Haashville - Ha*Ash
- La Carretera - Pedro Capó
- Milagro - Sebastián Yatra
- Noches De Cantina - Maná
- Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
- ¿Qué Significa el Amor? - Carlos Rivera
- Ya Es Mañana - Morat
-Colaboración Del Año - Pop/Urbano
- 2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal
- Que Haces - Becky G & Manuel Turizo
- Samaná - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- Tamo Bien - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
- Te Acuerdas? - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
- Volver - Piso 21, Marc Anthony & Beéle
- Canción Del Año - Pop/Urbano
- 6 De Febrero - Aitana
- A.K.A - Mari La Carajita
- Cables Cruzados - Farruko
- Carita Linda - Rauw Alejandro
- Cosas Pendientes - Maluma
- DTMF - Bad Bunny
- Sirenita - Ozuna
- Tengo Celos - Myke Towers
- Tocando el Cielo - Luis Fonsi
- Una Como Tu - Jay Wheeler
- Canción Del Año - Pop/Rock
- ¿Es En Serio? - Ela Taubert
- Me Toca a Mí - Morat & Camilo
- Sabe Bien - Pedro Capó
- Una Noche Contigo - Juanes
- Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
- Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
- 6 De Febrero - Aitana
- Da Me - Bad Gyal
- Esa Diva - Melody
- Moja1ta - Lola Indigo
- Quiero Decirte - Abraham Mateo & Ana Mena
- Tatami - JC Reyes
- Tuchat - Quevedo
- Tu Vas Sin (Fav) - Rels B
- Artista Del Año - Tropical
- Carlos Vives
- Elvis Crespo
- Gloria Estefan
- Jerry Rivera
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Romeo Santos
- Silvestre Dangond
- Canción Del Año - Tropical
- Desde Hoy - Natti Natasha
- Fuera De Lugar - Venesti
- Hello, Whats Up - Christian Alicea
- How Deep Is Your Love - Prince Royce
- La Indiferencia - Silvestre Dangond & Fonseca
- Malportada - Nathy Peluso & Rawayana
- Más Que un Beso - Luis Figueroa
- Por Si Te Me Vas - Olga Tañón & Lenny Tavárez
- Raíces - Gloria Estefan
- Tú Con Él - Rauw Alejandro
- Colaboración Del Año - Tropical
- Café con Ron - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
- En Privado - Xavi & Manuel Turizo
- La Diferente - Lenier & Gente De Zona
- La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) - Carlos Vives & Grupo Niche
- Me Muevo - Fariana & Kiko El Crazy
- Nuestra Canción - Elvis Crespo & Jerry Rivera
- Repetimos - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
- Venga Lo Que Venga - Fonseca & Rawayana
- Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia
- Volver (La Salsa) - Piso 21, Beéle & Marc Anthony
- Álbum Del Año - Tropical
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
- El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) - Carlos Vives
- Eterno - Prince Royce
- Gris - Luis Figueroa
- Llegué yo - Jerry Rivera
- Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha
- Poeta Herío - Elvis Crespo
- Raíces - Gloria Estefan
- Reparto By Gente De Zona - Gente De Zona
- Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Christian Nodal
- Eden Muñoz
- Ivan Cornejo
- Luis Angel ‘El Flaco’
- Netón Vega
- Oscar Maydon
- Pepe Aguilar
- Xavi
- Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
- Aida Cuevas
- Ana Bárbara
- Angela Leiva
- Ángela Aguilar
- Camila Fernández
- Carolina Ross
- Chiquis
- Lupita Infante
- Majo Aguilar
- Yuridia
- Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
- Banda El Recodo
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Intocable
- Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Los Ángeles Azules
- Los Tigres Del Norte
- Canción Del Año - Música Mexicana
- Amor Bonito - Luis Angel El Flaco
- El Amigo - Christian Nodal
- El Amor de Mi Herida - Carín León
- Hija De Papi - Xavi & Netón Vega
- Hecha Pa Mi - Grupo Frontera
- Loco - Netón Vega
- Me Prometí - Ivan Cornejo
- Otro Capítulo - Becky G
- Por Esos Ojos - Fuerza Regida
- Traigo Saldo Y Ganas De Rogar - Eden Muñoz
- Colaboración Del Año - Música Mexicana
- 300 Noches - Belinda & Natanael Cano
- Crisis - Becky G & Tito Double P
- En Tiempo Y Forma (Juntos) - Josi Cuen & Jorge Medina
- Lo Que No Saben - Calibre 50 & Los De La Noria
- Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
- Morena - Netón Vega & Peso Pluma
- Si Tú Me Vieras - Carín León & Maluma
- Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
- Un Bendito Día - Yuridia & Alejandro Fernández
- Yo Me Lo Busqué - Los Ángeles Azules & Thalia
- Canción Banda Del Año
- Amor Bonito - Luis Angel El Flaco
- El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
- Una Historia Mal Contada - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Una Peda Menos - Banda Los Recoditos
- Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
- Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- Amé - Christian Nodal
- Amémonos de Nuevo - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- Cuídamela Bien - Pepe Aguilar
- Nadie Se Va Como Llegó - Ángela Aguilar
- No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
- Sin Llorar - Yuridia
- Canción Norteña Del Año
- Chelas Y Besos - La Fiera De Ojinaga
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- Me Gusta Mi Vida - Intocable
- Mi Lugar Favorito - Eden Muñoz
- Rey Sin Reina - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- Fusión Música Mexicana Del Año
- 2+2 - Omar Camacho & Victor Mendivil
- Loco - Netón Vega
- Marlboro Rojo - Fuerza Regida
- No Capea - Xavi & Grupo Frontera
- Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
- Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
- Bachata Bélica - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
- Corridos Y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
- La Fiesta - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
- Tierno - Joaquin Medina & Codiciado
- Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil
- Álbum Del Año - Música Mexicana
- ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
- 111XPANTIA - Fuerza Regida
- De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024) - Alejandro Fernández
- Eden - Eden Muñoz
- Encuentros - Becky G
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- Next - Xavi
- Palabra de Tos (Seca) - Carín León
- Sin Llorar - Yuridia
- Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata