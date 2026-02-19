38ª edición

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de nominados

Bad Bunny, Rauw Alejandro y Carín León encabezan la lista de nominados de los Premios Lo Nuestro 2026, seguidos de cerca por Karol G, Shakira y Beéle. Además, Aitana y Alejandro Sanz han sido los más premiados con nacionalidad española.

Bad Bunny se corona con los Premios Lo Nuestro a Álbum del Año y Canción del Año

Los artistas españoles nominados a los Premios Lo Nuestro 2026

Ana Mena en los Premios Lo Nuestro 2025
Ana Mena en los Premios Lo Nuestro 2025 | Getty Images

Europa FM

Madrid19/02/2026 18:01

Los Premios Lo Nuestro 2026 comienzan esta noche y lo harán con nominados estrella, entre ellos varios artistas de España.

Después de ganar tres Grammys este año, Bad Bunny se alza con 10 nominaciones, y le siguen de cerca Rauw Alejandro y Carín León con 10 nominaciones. Por su parte, Karol G y Shakira tendrán ocho oportunidades de llevarse una estatuilla. .

La representación española llega de la mano de Alejandro Sanz con cinco nominaciones y de Aitana, con cuatro. También optan a los premios de varias categorías artistas como Quevedo, Lola Índigo y Bad Gyal.

Todos los nominados de los Premios Lo Nuestro

- Artista Premio Lo Nuestro del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

- Canción del año

  • Desde Hoy - Natti Natasha
  • DTMF - Bad Bunny
  • El Amor de Mi Herida - Carín León
  • Imagínate - Danny Ocean & Kapo
  • Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • Latina Foreva - Karol G
  • Me Jalo - Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
  • Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
  • Soltera - Shakira
- Álbum del año
  • ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
  • 111XPANTIA - Fuerza Regida
  • Babylon Club - Danny Ocean
  • Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
  • Eterno - Prince Royce
  • Island Boyz - Myke Towers
  • La Ciudad - Alleh & Yorghaki
  • Palabra de Tos (Seca) - Carín León
  • Tropicoqueta - Karol G

- Mejor Combinación Femenina

  • Amiga Date Cuenta - Ha*Ash & Thalia
  • Blackout - Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • Brujería - Yuridia & Majo Aguilar
  • De Maravisha - Tokischa & Nathy Peluso
  • En 4 - Kenia Os & Anitta
  • En Tu Marea - Goyo & Greeicy
  • FKN Movie - Karol G & Mariah Angeliq
  • Maldita Billetera - Alicia Villarreal & Lila Downs
  • Maldita Primavera - Yuri & Ángela Aguilar
  • Pa Qué Volviste? - Elena Rose & Maria Becerra

- Colaboración “Crossover” Del Año

  • Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • I Adore You - Hugel, J Balvin, Ellie Goulding ft. Topic, Arash & Daecolm
  • Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves
  • No Hay Break - Myke Towers ft. Omah Lay
  • Now Or Never - Bon Jovi & Pitbull
  • São Paulo - The Weeknd & Anitta

- La Mezcla Perfecta Del Año

  • Carteras Chinas - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  • Coleccionando Heridas - Karol G & Marco Antonio Solís
  • El Vino de Tu Boca - Alejandro Sanz & Carín León
  • Khé? - Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • Misterio - J Balvin & Gilberto Santa Rosa
  • Que Me Quiera Ma - Marc Anthony & Wisin
  • Sabes Qué Hora Es - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Luis Fonsi
  • Sin Ti - Morat & Jay Wheeler
  • Súfrale - Grupo Firme & Gloria Trevi
  • Weltita - Bad Bunny & Chuwi

- Tour Del Año

  • Cosa Nuestra World Tour - Rauw Alejandro
  • De Rey a Rey - Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Shakira
  • Más Cerca de Ti Tour - Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir de Aquí Residencia - Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour - Maná

- Artista Revelación del Año Masculino

  • Alleh
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Juan Duque
  • Hamilton
  • La Cruz
  • Macario Martínez
  • Roa
  • Santos Bravos
  • Yorghaki

- Artista Revelación del Año Femenino

  • Aria Bela
  • Camila Fernández
  • Delilah
  • Estevie
  • Mar
  • Paloma Morphy
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso

- Mejor Canción de Música Cristiana

  • Alabaré - Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • La Respuesta - Gocho
  • Ponte Bonita (Remix) - Yaronk Rouse & Rosalina
  • Si Volviera Jesús - Víctor Manuelle
  • Sonríele - Daddy Yankee
  • Todo Va Estar Bien - Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

- AfroBeat Del Año

  • Bien Pedos - Xavi & Kapo
  • Cosita Linda - Elena Rose & Justin Quiles
  • La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • Me Pasa (Piscis) - Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  • Mi Reina - Hamilton & Nanpa Básico
  • San Blas - Boza
  • Sanka - Ryan Castro & Dongo
  • Soleao - Myke Towers & Quevedo

- Artista Masculino Del Año - Urbano

  • Arcángel
  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Eladio Carrión
  • Feid
  • J Balvin
  • Myke Towers
  • Rauw Alejandro
  • Wisin
  • Yandel

- Artista Femenina Del Año - Urbano

  • Anitta
  • Bad Gyal
  • Fariana
  • Karol G
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa
  • Yailín La Más Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko

- Canción Del Año - Urbano

  • Ba Ba Bad Remix - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol.0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
  • Hablame Claro - Yandel & Feid
  • La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • Latina Foreva - Karol G
  • Lo Caro Y Lo Bueno - Chencho Corleone
  • Qué Pasaría… - Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • Rio - J Balvin
  • Romeo - Anitta
  • Soleao - Myke Towers & Quevedo

- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

  • Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
  • Cuando No Era Cantante - El Bogueto & Yung Beef
  • Duro Ma - Bryant Myers, Dei V & Saiko
  • En La City - Trueno & Young Miko
  • Flash Foto - Arcángel & Neutro Shorty
  • Love - Clarent
  • Nueva Era - Duki & Myke Towers
  • Primer Lugar - Eladio Carrión & Omar Courtz
  • Tokischa RMX - J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
  • Yogurcito Remix - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa`

- Colaboración Del Año - Urbano

  • +57 - Karol G, Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • AMG - Eladio Carrión & Young Miko
  • Doblexxó - J Balvin & Feid
  • La Plena (W Sound 5) - W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • Luna - Wisin & Kapo
  • Otra Noche (Feat. Darell) - Myke Towers & Darell
  • Perfumito Nuevo - Bad Bunny & Rainao
  • Pórtate Bonito - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums
  • Wells Fargo - Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
  • Woahh - Rvssian, Young Miko, Omar Courtz ft. Clarent

- Mejor Canción Dembow

  • Bing Bong - Yailín La Más Viral & Puyalo Pantera
  • Celos - Tokischa & Bulin 47
  • Dem Bow - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) - Lomiiel
  • Quita Y Pone - El Alfa & Fariana

- Álbum Del Año - Urbano

  • Borondo - Beéle
  • Don Kbrb - Eladio Carrión
  • El Sobreviviente WWW - Wisin
  • Elyte - Yandel
  • Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
  • Island Boyz - Myke Towers
  • Lo Mismo De Siempre - Mora
  • Sendé - Ryan Castro
  • Sr. Santos II Sueños De Grandeza - Arcángel
  • Underwater - Fariana

- Artista Pop Masculino Del Año

  • Alejandro Sanz
  • Camilo
  • Danny Ocean
  • Juanes
  • Maluma
  • Manuel Turizo
  • Marco Antonio Solís
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Sebastián Yatra

- Artista Pop Femenina Del Año

  • Aitana
  • Cazzu
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Gloria Trevi
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Laura Pausini
  • Shakira
  • Yami Safdie

- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock

  • Ca7riel & Paco Amoroso
  • DND | Do Not Disturb
  • Ha*Ash
  • Matisse
  • Latin Mafia
  • Maná
  • Mau Y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

- Canción Del Año - Pop

Bronceador - Maluma

Con Otra - Cazzu

El Cielo Te Mandó Para Mí - Ha*Ash

La Carretera - Pedro Capó

La Pelirroja - Sebastián Yatra

Mientes - Reik

Noviogangsta <3 - Emilia

Palmeras en el Jardín - Alejandro Sanz

Soltera - Shakira

Un Beso Menos - Elena Rose & Morat

- Colaboración Del Año - Pop

  • Abrázame - Ángela Aguilar & Felipe Botello y El Sonoro Rugir
  • Accidente - Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • Bésame - Alejandro Sanz & Shakira
  • Bunda - Emilia & Luísa Sonza
  • Conmigo Sin Ti - Matisse & Cristian Castro
  • Huir - Kany García & Lia Kali
  • La Del Primer Puesto - Reik & Xavi
  • Se Fue - Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • Si Tuviera Que Elegir - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • Sin Ti - Morat & Jay Wheeler

- Canción Del Año - Pop/Balada

  • Alguien - Carlos Rivera
  • Cueste Lo Que Cueste - Gloria Trevi
  • El Reclamo - Olga Tañón
  • Tierra Mía - Kany García
  • Mujer - Ricardo Arjona
  • Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

- Álbum Del Año - Pop

  • Cuarto Azul - Aitana
  • El Vuelo - Gloria Trevi
  • En Las Nubes (Con Mis Panas) - Elena Rose
  • Haashville - Ha*Ash
  • La Carretera - Pedro Capó
  • Milagro - Sebastián Yatra
  • Noches De Cantina - Maná
  • Preguntas a las 11:11 - Ela Taubert
  • ¿Qué Significa el Amor? - Carlos Rivera
  • Ya Es Mañana - Morat

-Colaboración Del Año - Pop/Urbano

  • 2AM - Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • Que Haces - Becky G & Manuel Turizo
  • Samaná - Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • Tamo Bien - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
  • Te Acuerdas? - DND | Do Not Disturb & R!ch Yashel
  • Volver - Piso 21, Marc Anthony & Beéle

- Canción Del Año - Pop/Urbano

  • 6 De Febrero - Aitana
  • A.K.A - Mari La Carajita
  • Cables Cruzados - Farruko
  • Carita Linda - Rauw Alejandro
  • Cosas Pendientes - Maluma
  • DTMF - Bad Bunny
  • Sirenita - Ozuna
  • Tengo Celos - Myke Towers
  • Tocando el Cielo - Luis Fonsi
  • Una Como Tu - Jay Wheeler

- Canción Del Año - Pop/Rock

  • ¿Es En Serio? - Ela Taubert
  • Me Toca a Mí - Morat & Camilo
  • Sabe Bien - Pedro Capó
  • Una Noche Contigo - Juanes
  • Vivir Sin Aire - Maná & Carín León

- Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

  • 6 De Febrero - Aitana
  • Da Me - Bad Gyal
  • Esa Diva - Melody
  • Moja1ta - Lola Indigo
  • Quiero Decirte - Abraham Mateo & Ana Mena
  • Tatami - JC Reyes
  • Tuchat - Quevedo
  • Tu Vas Sin (Fav) - Rels B

- Artista Del Año - Tropical

  • Carlos Vives
  • Elvis Crespo
  • Gloria Estefan
  • Jerry Rivera
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Romeo Santos
  • Silvestre Dangond

- Canción Del Año - Tropical

  • Desde Hoy - Natti Natasha
  • Fuera De Lugar - Venesti
  • Hello, Whats Up - Christian Alicea
  • How Deep Is Your Love - Prince Royce
  • La Indiferencia - Silvestre Dangond & Fonseca
  • Malportada - Nathy Peluso & Rawayana
  • Más Que un Beso - Luis Figueroa
  • Por Si Te Me Vas - Olga Tañón & Lenny Tavárez
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Tú Con Él - Rauw Alejandro

- Colaboración Del Año - Tropical

  • Café con Ron - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  • En Privado - Xavi & Manuel Turizo
  • La Diferente - Lenier & Gente De Zona
  • La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) - Carlos Vives & Grupo Niche
  • Me Muevo - Fariana & Kiko El Crazy
  • Nuestra Canción - Elvis Crespo & Jerry Rivera
  • Repetimos - Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
  • Venga Lo Que Venga - Fonseca & Rawayana
  • Vestido Rojo - Silvestre Dangond & Emilia
  • Volver (La Salsa) - Piso 21, Beéle & Marc Anthony

- Álbum Del Año - Tropical

  • Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 - Gilberto Santa Rosa
  • El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  • Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) - Carlos Vives
  • Eterno - Prince Royce
  • Gris - Luis Figueroa
  • Llegué yo - Jerry Rivera
  • Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha
  • Poeta Herío - Elvis Crespo
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Reparto By Gente De Zona - Gente De Zona

- Artista Masculino Del Año - Música Mexicana

  • Alejandro Fernández
  • Carín León
  • Christian Nodal
  • Eden Muñoz
  • Ivan Cornejo
  • Luis Angel ‘El Flaco’
  • Netón Vega
  • Oscar Maydon
  • Pepe Aguilar
  • Xavi

- Artista Femenina Del Año - Música Mexicana

  • Aida Cuevas
  • Ana Bárbara
  • Angela Leiva
  • Ángela Aguilar
  • Camila Fernández
  • Carolina Ross
  • Chiquis
  • Lupita Infante
  • Majo Aguilar
  • Yuridia

- Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana

  • Banda El Recodo
  • Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Intocable
  • Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
  • La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • Los Ángeles Azules
  • Los Tigres Del Norte

- Canción Del Año - Música Mexicana

  • Amor Bonito - Luis Angel El Flaco
  • El Amigo - Christian Nodal
  • El Amor de Mi Herida - Carín León
  • Hija De Papi - Xavi & Netón Vega
  • Hecha Pa Mi - Grupo Frontera
  • Loco - Netón Vega
  • Me Prometí - Ivan Cornejo
  • Otro Capítulo - Becky G
  • Por Esos Ojos - Fuerza Regida
  • Traigo Saldo Y Ganas De Rogar - Eden Muñoz

- Colaboración Del Año - Música Mexicana

  • 300 Noches - Belinda & Natanael Cano
  • Crisis - Becky G & Tito Double P
  • En Tiempo Y Forma (Juntos) - Josi Cuen & Jorge Medina
  • Lo Que No Saben - Calibre 50 & Los De La Noria
  • Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
  • Morena - Netón Vega & Peso Pluma
  • Si Tú Me Vieras - Carín León & Maluma
  • Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez
  • Un Bendito Día - Yuridia & Alejandro Fernández
  • Yo Me Lo Busqué - Los Ángeles Azules & Thalia

- Canción Banda Del Año

  • Amor Bonito - Luis Angel El Flaco
  • El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
  • Una Historia Mal Contada - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • Una Peda Menos - Banda Los Recoditos
  • Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata

- Canción Mariachi/Ranchera Del Año

  • Amé - Christian Nodal
  • Amémonos de Nuevo - Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • Cuídamela Bien - Pepe Aguilar
  • Nadie Se Va Como Llegó - Ángela Aguilar
  • No Me Sé Rajar - Alejandro Fernández
  • Sin Llorar - Yuridia

- Canción Norteña Del Año

  • Chelas Y Besos - La Fiera De Ojinaga
  • La Lotería - Los Tigres Del Norte
  • Me Gusta Mi Vida - Intocable
  • Mi Lugar Favorito - Eden Muñoz
  • Rey Sin Reina - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

- Fusión Música Mexicana Del Año

  • 2+2 - Omar Camacho & Victor Mendivil
  • Loco - Netón Vega
  • Marlboro Rojo - Fuerza Regida
  • No Capea - Xavi & Grupo Frontera
  • Tu Tu Tu - Clave Especial & Edgardo Nuñez

- Mejor Electro Corrido - Música Mexicana

  • Bachata Bélica - Los Esquivel, Prince Royce & Brray
  • Corridos Y Alcohol - Steve Aoki & Oscar Maydon
  • La Fiesta - Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
  • Tierno - Joaquin Medina & Codiciado
  • Triple Lavada Remix - Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Victor Mendivil

- Álbum Del Año - Música Mexicana

  • ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
  • 111XPANTIA - Fuerza Regida
  • De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024) - Alejandro Fernández
  • Eden - Eden Muñoz
  • Encuentros - Becky G
  • La Lotería - Los Tigres Del Norte
  • Next - Xavi
  • Palabra de Tos (Seca) - Carín León
  • Sin Llorar - Yuridia
  • Voy a Levantarme - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata