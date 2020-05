Bad Bunny debutará como actor en ‘Narcos’

Bad Bunny es el protagonista de la edición de junio de la revista estadounidense 'Rolling Stone', donde ha anunciado que debutará como actor en 'Narcos'.

El artista ha explicado que aparecerá en la cuarta temporada de la serie y que grabó algunas escenas antes de su actuación en la Super Bowl. Sin embargo, el rodaje de 'Narcos' se ha cancelado por la pandemia del coronavirus.

El puertorriqueño ha compartido la imagen junto con un mensaje para sus seguidores: "Los que aun no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone".

Además, Bad Bunny ha destacado su lucha para cumplir sus sueños: "A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana", haciendo referencia al título de su último álbum, y añade "Desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán".