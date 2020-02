SUPER BOWL 2020 | Jennifer Lopez y Shakira derrochan poder latino en un show histórico en la Super Bowl

Si hay algo que mueve al mundo es la actuaci贸n en el intermedio de la final NFL. Este a帽o las encargadas de poner el ritmo eran Shakira y Jennifer Lopez, que han presumido de orgullo latino en un sorprendente espect谩culo en el que no ha faltado pirotecnia, baile y muchas sorpresas.

Tras un homenaje a Kobe Bryant y a su hija Gianna, de 13 a帽os, que perdieron la vida en un accidente de helic贸ptero el pasado domingo en Los 脕ngeles, Demi Lovato, de origen mexicano, emocion贸 con su interpretaci贸n del himno de Estados Unidos.

Pero lo mejor estaba por llegar y tras la primera parte del partido en el Hard Rock Stadium de Miami, empez贸 el show y fue exactamente lo que Shakira y JLo hab铆an prometido en la rueda de prensa: una celebraci贸n de la cultura latina, con un mensaje de unidad y empoderamiento ante la situaci贸n pol铆tica actual en Estados Unidos.

La primera en subirse al escenario fue la cantante colombiana, que celebr贸 sus 43 a帽os repasando sus principales 茅xitos como 'She Wolf', 'Whenever Wherever' o 'Hips Don't Lie'. Adem谩s, tambi茅n se atrevi贸 a entonar el 茅xito 'I Like It' y lo hizo invitando a Bad Bunny, con qui茅n interpret贸 'Chantaje', y bailaron y cantaron salsa, cumbia, merengue y reguet贸n.

Tras la actuaci贸n de Shakira, lleg贸 el turno de Jennifer Lopez, que mostr贸 su 'girl power' con 'Jenny from the Block' o 'Get Right'.

El espect谩culo continu贸 con la artista mostrando su talento con el baile en barra mientras interpretaba 'Waiting For Toninght' y, la fiesta fue a m谩s cuando apareci贸 por sorpresa J Balvin, que interpret贸 'Qu茅 calor' y 'Mi gente'.

Pero no todo fueron bailes, atuendos imposibles y brilli brilli. La emoci贸n vino de la mano de Emme Mu帽iz, la hija de JLo y Marc Anthony, que hizo su debut mundial como cantante junto con un coro de ni帽os vestidos de blanco, Shakira tocando la bater铆a y su madre con una capa que inicialmente parec铆a la bandera estadounidense pero se convirti贸 en la de Puerto Rico, de donde son los abuelos de la peque帽a.

El show acab贸 con Shakira y Jennifer Lopez juntas, cantando 'Waka Waka', el himno del Mundial de Sud谩frica 2010, y se despidieron con "Gracias" y "Thank You", una nueva muestra de la diversidad y de la cada vez mayor presencia de la comunidad latina en Estados Unidos.

Sin duda, la actuaci贸n en Super Bowl 2020 recuper贸 el espect谩culo y la emoci贸n que Justin Timberlake y Maroon 5 no consiguieron en 2018 y 2019, respectivamente.

Las redes sociales se han llenado de felicitaciones a JLo y Shakira, entre las que destaca la de Lady Gaga. La artista, que fue la encargada de la actuaci贸n musical de la Super Bowl 2017, escribi贸 un sincero mensaje a las protagonistas de este a帽o.

La noche anterior, Lady Gaga habl贸 de la esperada actuaci贸n y fue muy dura con sus compa帽eras de profesi贸n, a las que pidi贸 que no hicieran playback. Sin embargo, tras el show, la int茅rprete de 'Joanne' ha confesado que ha sido "incre铆ble" y que son unas "poderosas mujeres sexy".