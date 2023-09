Bad Bunny insinúa que el inglés fue una barrera con Kendall Jenner: "Antes no podía hablar con ella"

Cuando surgieron los primeros rumores de romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner, fueron muchos los que no llegaban a creérselo.

El medio DeuxMoi informó en febrero que el cantante y la modelo habían sido vistos en la discoteca The Bird Streets Club. Tras esto, comenzaron a circular por redes sociales fotografías de sus citas: paseos a caballo, cenas, partidos de baloncesto, conciertos... Y ellos mismos también han perdido el miedo a mostrarse públicamente.

Lo único cierto es que jamás se han dado algún beso o se han mostrado en público de forma cariñosa.

En mitad de la incertidumbre, el puertorriqueño ha concedido una entrevista para Vanity Fair, señalando que su idioma habitual es el español pero está trabajando para aprender inglés. Es consciente de la influencia que tiene esta lengua en la música pop y aún así no dejará que esto le determine la carrera.

"Nunca cantaré en inglés simplemente porque alguien me diga que tengo que hacerlo para llegarle a un público determinado. No es que odie la idea de actuar en inglés. Es solo que me siento más a gusto haciéndolo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español, como en español, canto en español", ha contado.

La barrera idiomática de Bad Bunny y Kendall Jenner

Durante meses, se debatió mucho sobre como podían hablar Kendall y Bad Bunny porque ella no hablaba español y viceversa. El intérprete de Titi me preguntó se ha referido a ello pero sin mencionarla directamente: "Con alguna gente hablo en inglés. Con personas específicas. En el caso de una de ellas, antes no podía hablar con ella".

¿Se refiere a ella o no? Sus fans piensan que sí.

La referencias a Kendal Jenner en Where she Goes de Bad Bunny

El puertorriqueño también ha constatado en esta charla que no debe nada sobre su vida privada a nadie y que si está saliendo con alguien no tiene por qué decirlo: "Ellos [amigos y familiares] son ​​los únicos a quienes tengo que aclararles algo. En cuanto a Juliana Domínguez de Mississippi, no tengo nada que aclararle. Nunca. Acerca de nada".

El nuevo disco de Bad Bunny

Bad Bunny lanzó su último disco -Un verano sin ti- en mayo de 2022 y se suponía que quería tomarse un descanso de varios meses para desconectar de la presión de los estrenos y las giras. En esta charla, ha aclarado que se encuentra trabajando en un nuevo álbum y llegará en otoño de 2023. ¡Sus fans no tendrán que esperar mucho!

Las inspiraciones detrás del proyecto son muy distintas a las de UVST, ya que ha apostado por "sonidos de los 70".

"Es imposible que el álbum que salga después suene como él. No, jamás de los jamases. Siempre estoy buscando la manera de hacer algo nuevo!", ha dicho.

Se cancela 'El Muerto', su próxima película

Otro de los temas que se ha tocado ha sido El Muerto, la película que Bad Bunny iba a protagonizar y que supuestamente se canceló. Él mismo ha confirmado que esto es cierto y ha aclarado que se trata de un "tema delicado" del que prefiere no hablar.

Eso sí, ha dicho que "está cancelada".

Su carrera como actor sigue adelante y lejos de desanimarse, ha revelado cuáles son los proyectos en los que le gustaría trabajar: "Como consumidor de película, no soy de los que ven un montón de cine de acción. Diría incluso que es el género que menos me gusta. Me gustaría interpretar otra clase de cosas, un poco más de drama, romance, comedia o una película histórica con un poco de acción".

Bad Bunny arrasó con su disco Un verano sin ti y puede ser difícil lograr superar esto.