Bad Gyal aclara los rumores sobre su colaboración con Rosalía

Rauw Alejandro, Omar Montes, Kafu Banton o Busy Signal son algunos de los artistas que han tenido al oportunidad de colaborar con Bad Gyal. De hecho, sin ir más lejos, la artista de Fiebre lanzará el próximo 21 de noviembre su 2AM junto a Sebastián Yatra, un tema del cual ya tenemos constancia gracias a su adelanto en redes.

Entre las colaboraciones más deseadas de la artista de Chulo está Rosalía. Alba Farelo se pronunció sobre ello durante su paso por los Premios Billboard de la Música Latina el pasado mes de octubre. "Ya colaboré con las mujeres que más admiro: con Karol, con Anitta, con Young Miko, con Tokisha (...) me queda Rosalía, pero bueno, ya se dará", declaró.

Bad Gyal se pronuncia en redes: "No tengo ninguna colaboración con Rosalía"

No obstante, más allá de los rumores que puedan surgir en las redes, la artista catalana ha desmentido que haya cierta colaboración con La Motomami. Tal y como ha compartido la cuenta fan @badgyaleditor en la red social X, ha sido en un directo a las tres de la madrugada del pasado 18 de noviembre, donde la artista deFlow2000 ha zanjado este tema.

"Yo no tengo ninguna colaboración con Rosalía. No existe", ha expresado. En su reflexión, Bad Gyal ha comentado que "simplemente, muchas veces se sacan las cosas de contexto" y "que en los últimos dos años he podido colaborar con todas las chicas de la industria que siempre he admirado".

En sus declaraciones, la autora de La Prendo recalcaba que no existía colaboración alguna. "La única que me faltaría es ella, pero eso no significa que tenga una canción con ella o que estemos hablando de hacer una canción. Cálmense" ha expresado.

"Yo a Rosalía la admiro un montón (...) que esté diciendo que no haya una canción no significa que no la admire o que no me encante trabajar con ella", ha concluido.

De hecho, Bad Gyal ya se pronunció anteriormente en un evento acerca de este tema: "No, no es verdad. Siempre os avanzáis mucho. Lo que pasa es que somos amigas. Nos llevamos bien. Hemos coincidido en varios lugares últimamente. Pero no, osea, no puedo decir que hemos empezado una colaboración (...) de momento amigas".