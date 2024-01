Bad Gyal, dura y tajante contra Albany por decir: "No hace ni puto caso a la gente que no es famosa"

La catalana ha respondido tajantemente a las afirmaciones de Albany , que aseguraban que Bad Gyal no le hace "ni puto caso a la gente que no es famosa" cuando sus fans le preguntaban cuándo sacarían una colaboración juntas. La respuesta ha sido clara: " yo hago temas con quien me da la gana ".

Albany habla, Bad Gyal responde. La catalana dueña de temas como Hookah ha contestado tajantemente a los comentarios de su compañera de profesión, que la ha acusado en sus redes sociales de que la razón por la que no hacen una colaboración juntas es la diferencia del impacto de la música que hace cada una, aunque con unas palabras menos suaves.

En el vídeo en directo que la trapera abrió en su perfil de TikTok, Albany contestaba a las preguntas de sus seguidores: "¿Para cuándo el tema con Bad Gyal?", y se arrepentía inmediatamente ("dios mío, lo he leído sin querer"), para responder a continuación: "Pues cuando ella quiera, porque no hace ni puto caso a la gente que no es famosa, ¿lo entendéis ya? Porque me tenéis hasta los putos cojones", decía con media sonrisa, dando a entender que no es la primera ni la segunda vez que se lo preguntan.

"Que yo sé que la amáis, y yo también la amo, y la conozco y me cae súper bien y la amo, pero no se va a hacer un tema conmigo porque no soy nadie", terminaba de "explicar" Alba Casas, el nombre real bajo el nombre artístico de Albany, sobre su relación y posible trabajo en común con la también compositora Bad Gyal.

Antes de seguir respondiendo a otros seguidores, la trapera intentaba calmarse y modular sus palabras, aunque con el mismo argumento de fondo: "Vale, perdón. No pasa nada. Que yo no quiero ser famosa, pero yo no manejo números muy grandes y yo entiendo que la gente que está pegada a un nivel mayor no se quiere hacer temas con gente que no está tan pegada".

La respuesta de Bad Gyal a Albany

Internet no ha tardado en viralizar el corte del directo de la cantante en el que se expresa sobre Bad Gyal y la acusa de no prestar atención a su propuesta musical. Algo que, evidentemente, ha llegado a manos de la intérprete de Blin blin y sobre lo que no ha dudado en pronunciarse.

Ha sido en la cuenta de Instagram del portal de noticias La Vendición News, que se ha hecho eco del corte de vídeo de la también catalana Albany, el que ha recogido la respuesta de Bad Gyal, que ha comentado en dicha publicación aludiendo: "yo hago temas con quien me da la gana. Me gustó Bom bom de Kafu Banton; le hice el remix, me gustó QUE RICO de El Dany mg y Un Titico y le hice el remix, no sé qué está diciendo 😂", ha dejado escrito la artista, poniendo de ejemplo colaboraciones musicales que ha hecho con artistas más pequeños.

Al primer comentario le han seguido otras dos publicaciones: "Q pereza cuando te va bien todo el mundo se pone a hablar mierda 🥱", afirmaba en el segundo. "Habláis del negocio de la música sin saber nada, mi discográfica no elige con quién hago los temas. Las decisiones creativas son mías", zanjaba tajante este lunes, cuando se viralizaron las declaraciones de Albany.

