"Bebé, me voy a comprar un coche sencillo, un Ferrari": la desternillante imitación de Rosalía a Rauw Alejandro

Una imitación estelar.

Rosalía ha mostrado su faceta como humorista en un vídeo en el que se pone en la piel de su chico, Rauw Alejandro, en diferentes situaciones caseras y cotidianas: comiendo pollo frito, jugando a videojuegos, durmiendo la siesta e incluso haciendo negocios.

"Bebé, me voy a comprar un coche, algo sencillo, un Ferrari", dice con el teléfono al oído en un. También ha desvelado la pasión del puertorriqueño por la comida latina, como los tostones o el arroz con jamonilla... Sin olvidar los "pasos prohibidos" de las sensuales coreografías de Rauw Alejandro. Rosalía le ha perreado a una puerta en un despliegue de ocurrencias que se ha viralizado en las redes a un ritmo frenético. En menos de 24 horas acumula más de ocho millones de visualizaciones.

"Baby, yo siempre estoy ready, tú te tardas 30 horas...", exclama, quejándose, como si fuese el cantante el que está esperando que ella esté lista y arreglada para salir a la calle.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. "Imposible no amarla", "no sabía que lo que necesitaba era un vídeo de Rosalía imitando a Rauw", "me da años de vida" o "mis motopadres" son algunos de los comentarios que navegan por Twitter.

El propio cantante ha prometido venganza.

Rauw Alejandro compartido el vídeo en sus redes sociales y ha advertido a su chica con un "prepárate" que indica que pronto veremos al intérprete de Saturno convertido en una motomami. Empieza la cuenta atrás.