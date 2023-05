La relación de Rosalía y Blanca Paloma: de cantar juntas en la Universidad a encontrarse en sueños

Ha llegado el momento.

Blanca Paloma pondrá a Europa a palmear por bulerías en la final de Eurovisión 2023, el festival de la canción en el que el año pasado Chanel consiguió el tercer puesto con SloMo.

Tras su victoria en el Benidorm Fest, el perfil de Instagram de Blanca Paloma se convirtió en la prueba de que media España había puesto los ojos puestos en ella. En solo unas horas pasó de tener 6.000 seguidores a acumular más de 26.000, un crecimiento que cuatro meses después, y tras su promoción por Europa, se ha multiplicado de manera estratosférica. 24 horas antes de subirse al escenario de Liverpool acumula 55.000 seguidores.

Una de las primeras que le mostró su apoyo tras recibir el micrófono de Bronce fue Rosalía.

Esa misma madrugada del 4 de febrero, la de Sant Esteve de Ses Rovires entró al perfil de Blanca Paloma y le dio a 'seguir', un movimiento que entusiasmó a la ilicitana, que ya seguía a la artista .

Lo cierto es que Blanca Paloma no es ninguna desconocida para Rosalía.

Hace seis años compartieron escenario en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

Era el mes de mayo y la ganadora de 12 Latin Grammy tenía que interpretar en directo Los Ángeles, el disco de versiones de clásicos flamencos que había editado tres meses antes, con motivo del fin de curso 2017 de la ESMUC.

Para llevarlo a cabo contó con la colaboración de un coro y un grupo de músicos entre los que se encontraban tanto Blanca Paloma como Pablo Díaz-Reixa, alias El Guincho, que la acompañó más tarde como su fiel aliado en los directos de El Mal Querer.

En el perfil de Instagram de Blanca Paloma se puede comprobar el entusiasmo con el que la ilicitana vivió ese proyecto y la admiración que siente por Rosalía.

"Ya puedo decir, y muy orgullosa, que he tenido el placer de colaborar con Rosalía, a la que admiro profundamente por ser tan inspiradora en su manera de concebir la música y dotar al flamenco de nuevos conceptos que lo revolucionan", escribió junto a una imagen en la que, aunque no aparece Rosalía, sí lo hace el resto del elenco que acompañó a la artista sobre el escenario.

"Me invitó a hacer los coros de su disco"

La cantante reveló hace poco una curiosa anécdota que demuestra que su relación va más allá de lo terrenal. Blanca Paloma tiene tanta conexión con la artista catalana que hasta se encuentra con ella en sueños. Ha sucedido en más de una ocasión.

"El último sueño fue que yo la invitaba a un concierto mío, fue genial porque luego pudimos vernos a la salida del concierto y comentar. Era como un tú a tú, superguay", contó Blanca Paloma entre risas en una distendida charla con Hola4U.

"Además es que son sueños superrandom. El otro día soñé que le enseñaba mi pueblo", añadió, en tono divertido, sabedora de lo surrealista de sus declaraciones. "Es un sueño que se me repite, aunque yo ya he colaborado con Rosalía. Ella me invitó a hacer los coros de su disco. Después de aquella experiencia, que para mi fue muy importante, se me sigue apareciendo en sueños".

Aunque Rosalía no se ha pronunciado de manera pública ni ha dado su opinión acerca de la propuesta de España este año en Eurovisión, que siga sus pasos a través de las redes sociales significa que tiene interés por el trabajo de Blanca Paloma.