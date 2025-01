Belén Rueda habla sobre la adicción de Víctor Elías: "Tiene que tener más cuidado"

En su reciente libro Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto, el actor y músico Víctor Elías relata sus problemas de adicción con el alcohol y las drogas, una historia que se remonta hasta su infancia, cuando acabó denunciando a su madre por agresiones derivadas de la adicción.

"El adicto es adicto a las drogas, al trabajo... es una enfermedad mental. [...] Yo llegué a culpar hasta al que pasaba por la calle, porque no lo quieres hacer un problema propio", contó Elías en Y ahora Sonsoles. "En lo que consiste básicamente es que no quieres estar contigo mismo, algo en ti no funciona, y buscas una salida".

Por todo esto, el actor de Los Serrano decidió que no hubiera alcohol en su boda con Ana Guerra. "Me parecía un poco romper mis valores si dejaba que la boda fuera otra cosa, ¿no? Y la verdad que es una cosa que luego los invitados agradecieron mucho y yo también. Nos evitamos confrontaciones que a veces provoca el alcohol, por desgracia, que no hubo", dijo a Europa Press.

Ahora, desde esta misma agencia de noticias, la actriz Belén Rueda ha pronunciado unas palabras sobre su compañero de serie a raíz del relato de Víctor Elías. "Parece que puede ayudar a mucha otra gente. Cuando estás ahí dentro piensas que no puedes salir", asegura la intérprete.

Además, Rueda dice que Víctor Elías "tiene a muy buena gente a su alrededor", como Natalia Sánchez o Fran Perea, quienes también acudieron a la boda del actor. En relación con cómo afrontar la adicción en el presente, Belén Rueda dice: "Por eso tiene que tener más cuidado, eso es también de lo que habla".