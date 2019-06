Bella Thorne publica fotos suyas desnuda después de que un hacker le amenace con difundirlas

Bella Thorne ha sorprendido a sus seguidores publicando una serie de fotos en las que aparece desnuda de cintura para arriba después de ser amenazada por un hacker que se había hecho con las imágenes. "No puedes controlar mi vida y nunca podrás" , le escribía al hacker junto a la publicación.

Bella Thorne ha decidido publicar unas fotos en las que aparece desnuda de cintura para arriba después de que un hacker le amenazase con difundirlas. De esta manera la actriz de 21 años le plantaba cara y lo denunciaba públicamente: "En las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propios desnudos"

Junto a las fotos, Bella publicaba los pantallazos de la conversación con el hacker y un texto en el que explicaba todo lo sucedido. La joven quería que le quedase claro al individuo que había robado sus fotos que no iba a poder amenazar "Esta noche podré dormir mejor sabiendo que he recuperado mi poder. No puedes controlar mi vida y nunca podrás", le decía.