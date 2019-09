Billie Eilish se atreve a cantar canciones de Radiohead, Pink, Justin Bieber o Avril Lavigne durante un juego

'GAME OF SONGS'

Billie Eilish protagoniza la portada de la revista Elle del mes de octubre, donde la vemos bien abrigadita y luciendo uñas verdes fosforito a juego con la raíz de su pelo.

Una imagen rompedora que puede que se transforme con los años. Billie tiene 17 años y no entiende la obsesión que tiene el mundo con su forma de vestir, repleta de capas de ropa. "Voy a ser una mujer. Quiero mostrar mi cuerpo. ¿Qué pasa si hago un videoclip donde quiero parecer deseable?", explicaba durante la entrevista.

Sin embargo, lo que más sensación ha causado entre los fans de la intérprete de 'bad guy' es el particular 'challenge' al que la joven se ha sometido. Un juego bastante común y al que probablemente ya hayas jugado.

El equipo de Elle daba a Billie una palabra clave y acto seguido la intérprete debía cantar una canción que tuviera ese término. Así, para 'rockstar' eligió 'So What' de Pink, para 'beauty' entonó 'Beuty and a beat' de Justin Bieber y Nicki Minaj y para 'Complicated' eligió el himno homónimo de Avril Lavigne. Sin duda, una auténtica millenial que casi nos hace soltar la lagrimilla con su versión de 'Creep' de Radiohead.