Duras críticas a Pink por estas fotos en el Monumento del Holocausto en Berlín

Ha sido durante la visita de Pink a Berlín cuando le han llovido todo tipo de comentarios desagradables al subir una foto a Instagram. Ahora mismo la cantante está en su fase de conciertos por Europa, la cual la empezó en Norteamérica. Sin embargo, o que seguro que no se esperaba es la polémica que se ha desencadenado en redes sociales.

Pink ha querido visitar el Monumento del Holocausto situado en el centro de la capital alemana, justo antes de su concierto en el Estadio Olímpico. La artista fue acompañada de sus hijos a la tan conocida hilera de losas que hicieron como recuerdo de los judíos asesinados en la II Guerra Mundial.

La cantante quiso hacer una foto de ese momento de sus hijos a modo de recuerdo, foto que posteriormente decidió colgar en sus redes. Pink puso como pie de foto "Berlín. I love you" (Berlín. Te amo), donde podemos ver a a sus hijos correteando por una de las hileras al aire libre. Ha sido la actitud de los pequeños los que han dado pie a que esa publicación se llenase de comentarios negativos.

Lo que más han recalcado los seguidores en los comentarios es que no entendían como Pink dejaba que sus hijos jugaran en ese monumento, con el significado que tiene. "Este lugar, definitivamente, no es para jugar al escondite, querida Pink", "que estén corriendo al rededor del Momumento al Holocausto esta mal. Tienes que enseñarles a respetar el lugar". "No corres en el suelo memorial judío. Este es un lugar de paz y serenidad para aquellos que murieron durante las dos Guerras Mundiales. Yo respeto a tu familia, así que por favor, respeta el cementerio. Porque el karma puede ser muy zorra".

Pink ha respondido a esa multitud de comentarios tan negativos con un: "Y por todos esos comentarios; estos dos niños con judíos, como lo soy yo y la familia de mi madre entera. La propia persona que lo construyó esto creía en que los niños fueran niños, y para mí, esto es una celebración de la vida después de la muerte. Por favor, guardaos el odio y los juicios de valor para vosotros mismos".

La cantante, tras su paso por Berlín, tiene programado su próximo concierto el día 20 en Varsovia, Polonia.