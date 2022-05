Billie Eilish confiesa quien era su crush de adolescente

Te interesa Billie Eilish hace historia: se convierte en la cantante más joven en actuar en Coachella

La cantante Billie Eilish es una de las artistas jóvenes más importantes del momento y es normal que cada publicación suya en redes sociales acabe siendo viral.

En esta ocasión, se debe a una historia de Instagram en la que le preguntaban quien era su crush cuando ella era adolescente.

La respuesta ha dejado a todos con la boca abierta, ya que se trataba de la misma Sarah Michelle Gellar, la actriz que ganó muchas popularidad durante los 90 por su papel en la serie Buffy Cazavampiros y se emitió entre 1997 y 2003.

La propia actriz se quedó sorprendida de la respuesta y no dudo en responder. "Esto es todo. Ya no soy una niña, pero yo también estoy enamorada de Billie Eilish".

Ante esto, la cantante se limitó a decir: "Uh, oh, dios mío".

Billie Eilish sigue ganando fama

La fama de la intérprete de 'Wish you were gay' no deja de crecer e incluso le permitió participar en un corto especial de la serie Los Simpson. El pasado 22 de abril, Springfield recibió nuevos artistas. Los autores de la canción No time to die participan en el corto When Billie Met Lisa, un capítulo especial que tiene a Lisa Simpson como la otra protagonista.

En When Billie Met Lisa, los artistas Billie Eilish y Finneas descubren a Lisa Simpson cuando esta busca un lugar tranquilo para practicar con su saxofón. Ahí es cuando Billie invita a Lisa a su estudio para una jam session especial que nunca olvidará, y es probable que nosotros tampoco.