Blanca Suárez reconoce tener "envidia sana" de Ana de Armas pero descarta cruzar el charco

Blanca Suárez era Julia y Ana de Armas era Carol en El Internado, la serie que las dio a conocer al público juvenil español allá por el año 2007.

Yon González, Elena Furiase y Martiño Rivas completaban el elenco principal de la serie de Antena 3, que cautivó a una generación en una de las ficciones más icónicas de las últimas décadas. Tal ha sido la nostalgia alrededor de la trama que un inhóspito colegio inspirado en La Laguna Negra volvía a abrir sus puertas en 2021 en El Internado: Las Cumbres.

'El internado', en Atresplayer // antena3.com

Blanca Suárez y Ana de Armas tenían 19 años cuando arrasó el fenómeno juvenil. Ahora que tienen 33 y 34 respectivamente. Han seguido en el mundo de la interpretación pero han caminado por sendas diferentes.

Mientras Blanca Suárez se convertía en una de las actrices más demandadas de la ficción española, Ana de Armas cruzaba el charco para aprender inglés, formarse y dar el salto a Hollywood.

Suárez ha protagonizado series como Las Chicas del Cable o El Barco y en el cine ha trabajado con Almodóvar en La Piel que Habito, El verano que vivimos -rodaje la que se enamoró de su actual pareja Javier Rey- o Los Nuestros. Este 18 de octubre estrena Cuarto Pasajero, film de Álex de la Iglesia.

Los actores Blanca Suárez y Javier Rey, en una imagen promocional de 'El verano que vivimos' // WARNER

Por su parte, Ana de Armas está a punto de estrenar Blonde, la película en la que da vida a la tentación rubia Marilyn Monroe. Tras la proyección del film en Cannes recibió una larga y sonora ovación, pero este no es su único hito en Hollywood. Se convirtió en chica Bond en la última entrega de 007 junto a Daniel Craig.

Preguntada por la carrera de la que fuera su compañera de pupitre en La Laguna Negra, Suárez reconoce que ya no mantiene el contacto con Ana de Armas como antes. "Hace mucho que no hablamos. Pero me parece una maravilla el éxito que está teniendo. Es increíble, es raro y único", dijo en una charla para LOC de El Mundo.

La actriz Ana de Armas, caracterizada como Marilyn Monroe en un fotograma de la película 'Blonde' // ONDA CERO

El público ha comparado sus carreas en muchas ocasiones. Pero Suárez disipa cualquier atisbo de competición con la hispanocubana. Se alegra por sus éxitos.

"Supongo que siento envidia, pero sana, de Ana. Porque, al final, nos dedicamos a lo mismo. Pero, sobre todo, es muy bonito ver triunfar a alguien que quieres", destaca antes de explicar que nunca ha sentido esa ambición de cruzar el charco y darse a conocer como actriz para el público internacional.

"Supongo que esta internacionalización, simplemente, no se ha dado. Pero yo no me he planteado cruzar el charco como para tomar una decisión en mi vida. No me lo he tomado como una apuesta de nada. Menos ahora, que los proyectos vuelan sin la necesidad de hacer las maletas. Si va a ocurrir o no, no lo sé. Pero que creo que ya estamos todas las industrias muy conectadas", añadía Suárez.

En la misma charla, la actriz de Los Amantes Pasajeros asume la incertidumbre que no le queda más remedio que gestionar a la hora de esperar a que suene el teléfono y le ofrezcan trabajos. Pero el miedo a un pequeño parón no le reconcome demasiado. Al fin y al cabo, no depende solo de ella: "No quieres estar preocupada, pero a veces hay momentos en el día en que te aparece como una imagen, como un miedo. Pero también tienes que entender que hay cosas que no puedes controlar. Y, en mi caso, el que me ofrezcan trabajo es algo que no puedo manejar".