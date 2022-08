La bonita declaración de amor de Martina diRosso a María Casado

Fue en agosto de 2021. La periodista María Casado y la cantante Martina diRosso posaron por primera vez juntas en el festival Starlite de Marbella para oficializar su relación. Un año después han vuelto a ese mismo escenario para celebrar su amor protagonizando una de las imágenes más románticas de la alfombra roja.

Periodista y cantante, que empezaron su relación a principios de 2021, se besaron ante las cámaras y la foto del beso ha servido a diRosso para declarar su amor a Casado.

"Algo debí hacer muy bien en otra vida para que en esta, tenga a una mujer tan maravillosa a mi lado. Gracias por elegirme cada mañana, en mis mejores y en mis peores. Lo más bonito de tenerte cerca es que sacas lo mejor de mi. Te amo @mariacasado78

Contigo al fin del mundo 😊", escribió la cantante al compartir la imagen en Instagram, que ha recibido multitud de comentarios incluido un "te amo" de la propia Casado.

La declaración de María Casado a Martina diRosso

No es la primera vez que la pareja muestra su amor en redes sociales. En septiembre de 2021 María Casado celebró el segundo premio Málaga Crea Rock 2021 de Martina diRosso con un mensaje similar.

"Orgullosa de ti… Te quiero ❤️", escribió la periodista al compartir una foto de ambas en el Festival Starlite 2021.

Cómo empezó la relación de María Casado y Martina diRosso

María Casado y Martina diRosso empezaron su relación a principios de 2021 gracias a una amiga común. Según un artículo publicado por el diario ABC, una llamada y una propuesta para verse fueron suficientes para que surgiera el flechazo entre ambas. Seis meses después estaban viviendo juntas en Málaga.

La historia la canta Martina diRosso, nombre artístico de la cantante Cristina Márquez, en la canción Oye, de noviembre de 2021. El videoclip arranca con una llamada de María Casado ("no llegues tarde, anda") y la letra dice así:

"Estaba en una plaza que se llama La Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia catalana ojos verdes 1'70. Y yo, me enamoré", dice sobre la periodista. "Me vine con lo puesto. Una guitarra una gata y anticuerpos - Ella, me llevó a desayunar Un mitad con un campero. Me quería conquistar con todo su salero. Dijo niña, yo soy medio malaguita. Aquí no digas una mica mejor dime una mijita. Y así fue como le dije que 'Oye, que a mi me encantas tú tú tú tú tú".