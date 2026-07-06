El bonito gesto de Shakira con una niña en la entrada de su concierto en Miami

Shakira demuestra su filantropía siempre que puede, y los gestos humanos nunca han faltado durante su carrera. Esta vez, la colombiana ha conmovido con un bonito detalle durante uno de sus conciertos en Las Mujeres Ya no lloran World Tour.

Cabe recordar que la intérprete de Loca está en uno de sus mejores momentos. En pleno Mundial de fútbol, Shakira se ha convertido de nuevo en un icono de este deporte al son de Dai Dai, mientras continúa con una gira que ni para de batir récords y prepara el colofón final del tour con una residencia en Madrid.

Pero su parte más humana ha vuelto a ser mostrada ante el público. Fue al comienzo del show de Miami cuando la Loba sorprendía a todos los presentes apareciendo de la mano con una joven fan que padece cáncer.

Ambas con un atuendo plateado y escoltadas por el cuerpo de baile de la colombiana, sonreían y saludaban a todos los presentes, mientras la pequeña cogía fuerza junto a la artista en esta entrada tan especial.

Shakira siempre ha tenido una relación especial con la infancia más vulnerable. Desde 1997 trabaja en que los más pequeños tengan las mismas oportunidades culturales, sociales y educativas a través de su Fundación Pies Descalzos, y recientemente también se ha hecho eco de los niños que lo han perdido todo como consecuencia el terremoto de Venezuela.

Ahora, cumple el sueño de una pequeña fan haciéndola partícipe de ese momento tan especial en la entrada de un concierto.