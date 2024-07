Conchita llora en directo imitando a Billie Eilish con 'What Was I Made For?'

Conchita es pura sensibilidad y emoción, y así lo demostró en su última imitación durante su paso por Tu cara me suena 11.

Mientras Supremme de Luxe apostaba por combinar humor y llanto con su interpretación de Raphael, Conchita protagonizó el momento más emotivo de la final del programa.

La cantante decidió imitar a la estadounidense Billie Eilish con su sencillo What Was I Made For?, que obtuvo el Globo de Oro a mejor canción por su innegable calidad; la misma con la que Conchita interpretó este tema, que forma parte de la banda sonora de la película Barbie.

Conchita no pudo contener la emoción durante la parte final de su actuación. Incluso se le quebró un poco la voz, aunque en el último verso intentó recuperarse para poner el broche de oro a su paso por Tu cara me suena.

Finalmente, Conchita ha conseguido hacerse con el quinto puesto en la clasificación final de Tu cara me suena 11. Durante su trayectoria por el concurso, ha conseguido alzarse con la victoria en una ocasión, aunque también perdió la gala 10 por su imitación de Sabrina Carpenter.