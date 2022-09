Brad Pitt considera que estos dos actores son más guapos que él

Te interesa

El nombre de Brad Pitt es uno de los más repetidos -sino el que mas- cuando alguien pregunta o debate sobre la identidad de 'el hombre más guapo del mundo'.

El actor, de 58 años, lleva siendo un sex symbol prácticamente desde que debutó en la serie Dallas, en 1987. El paso del tiempo no ha hecho más que aumentar su fama como uno de los hombres más deseados del planeta. Y esta percepción no es solo una opinión subjetiva.

Una investigación del doctor Julián de Silva basada en 'el número de oro' de Leonardo da Vinci, que detalla cuáles son las proporciones, longitudes y simetrías que tiene que tener un cuerpo humano para resultar 'bello', destaca a Pitt como uno de los 10 hombres más atractivos del mundo. En concreto, lo coloca en la cuarta posición. Es decir, Brad Pitt es el cuarto hombre cuyas proporciones más se acercan al número áureo (1, 618).

Pero a Brad Pit no le convence ni la ciencia ni los cálculos. No se considera el intérprete más guapo del planeta. De hecho, cree que hay dos conocidos actores que tienen un atractivo físico mayor que el suyo. Lo ha confesado en una charla con la revista Vogue.

Asegura que cada vez que alguien en su profesión le pregunta por "actor más guapo" que ha existido tiene una respuesta inmediata. "Ya sabes, en el mundo de la actuación, porque es mi trabajo diario, el recurso inmediato es Paul Newman", ha contado sobre el desaparecido e indomable actor, que falleció en 2008 con una de las carreras más emblemáticas de Hollywood.

Paul Newman en la playa en 1958 // Getty

Además, Pitt ha destacado que el intérprete envejeció "de forma agraciada" y recordó su carácter "especial, generoso, cálido y sincero".

Preguntado por quién considera que es más atractivo que él en el mundo de los vivos, Pitt no se pensó ni un segundo la respuesta.

"Si hay que nombrar a alguien presente, bueno, tengo que nombrar a ese hijo de puta de George Clooney", decía antes de destacar la gran relación que le une al intérprete de 61 años. "Yo habitualmente lo nombro y él siempre me nombra a mí. Y, esta vez, voy a ir por el otro lado", añadió.

George Clooney // Getty

Este ranking personal sobre la belleza de sus compañeros de industria ha surgido a raíz de la presentación ante los medios que ha hecho de su colección de productos cosméticos y de aseo que ha lanzado bajo el nombre de Domaine Skincare.

Brad Pitt, Jennifer Aniston y George Clooney // Gtres

"Sé que hay productos nuevos casi todos los días que la gente intenta lanzar, pero si no hubiera visto una diferencia real visualmente en mi piel, no nos habríamos molestado", decía sobre la eficacia de sus cremas antes de recordar que su ex, Gwyneth Paltrow, había sido la primera que consiguió que el actor se lavase al cara "dos veces al día".