Bradley Cooper e Irina Shayk llegan a un acuerdo por la custodia de su hija

El rumor que tanto se habló durante meses no era más que un secreto a voces. Ahora que por fin ha salido todo a la luz, Irina Shayk y Bradley Cooper se separan y numerosas fuentes aseguran que el motivo ha sido por una tercera persona, Lady Gaga. Hay incluso quienes corroboran que ésta nueva pareja ahora mismo se encuentra viviendo juntos.

La modelo y el actor tenían que llegar a un acuerdo sobre la custodia de Lea de Seine, de dos años y medio y fruto de su relación que no llegó a matrimonio, ya que Bradley Cooper aseguró que no quería dar un paso más.

La prensa norteamericana confirma que tanto la modelo como el actor han querido acercar posturas y poner en orden todo aquello que tuviera que ver con el crecimiento de la pequeña. A día de hoy ya han llegado a un acuerdo por su custodia de manera legal y física, aunque esto va a suponer un cambio en la vida de Badley Cooper.

El actor ha aceptado a mudarse a la ciudad de Nueva York a pesar de que sus compromisos laborales se encuentren en Los Ángeles. Pero de ésta manera podría atender a su pequeña con una mayor facilidad. Bradley Cooper e Irina Shayk aceptan ajustar sus agendas con el fin de poder cuidar a Lea.

Diversas fuentes aseguran que una de las razones por las que no se puso antes el punto y final a la relación es por la hija de ambos, pues antes de que se diera a conocer la noticia, una persona cercana a la pareja confirmó a 'Page Six ' que: "su hija les mantiene unidos, la cosa entre ellos no van muy bien. Nadie es feliz y la relación pende de un hilo".