Lady Gaga y Bradley Cooper estarían viviendo juntos en el apartamento del actor en Nueva York

Desde el estreno de la película ' A Star Is Born ', la versión moderna de ' Ha Nacido Una Estrella' , con Lady Gaga y Bradley Cooper como protagonistas, los rumores de un posible romance entre ambos no hicieron más que crecer, desembocando en la ruptura del actor y directo con su mujer y madre de su hija, la modelo Irina Shayk.

EEUU | SEGÚN LA REVISTA IN TOUCH

La revista In Touch lleva en portada lo que hace meses que viene sonando en redes sociales, y es que durante el rodaje de la película, nació algo más de una estrella: nació el amor entre ambos. Y no solo eso, el semanario norteamericano va más allá asegurando que ya viven juntos en el piso que el actor tiene en el West Village de Nueva York.

In Touch asegura que la pareja "ya no tiene que esconderse más", y cita a una fuente anónima que asegura que viven bajo el mismo techo, pero discretamente, "no quieren una atención extra".

UN AÑO LLENO DE RUMORES

Los rumores que relacionaban sentimentalmente a Bradley Cooper con Lady Gaga comenzaron hace más de un año, durante el rodaje de ‘Ha Nacido Una Estrella’, y se dispararon tras la actuación de ambos en la ceremonia de los Oscar, donde interpretaron el tema central de la película, 'Shallow', inmersos en una auténtica aura de complicidad y romanticismo.

Si bien es cierto que la propia Gaga siempre ha justificado esa química como parte de la actuación, el público veía mucho más que un libreto entre ellos: "La gente vio amor, y sabéis qué, eso era lo que queríamos que vierais. Se trata de una canción de amor, ¡la película en sí es una historia de amor!".

play

UN MES DESPUÉS DE LA RUPTURA

Así, tan solo un mes después de que anunciarse su ruptura con Irina, parece que Bradley Cooper comienza una nueva etapa junto a la cantante Lady Gaga, donde la hija del director también jugará un papel importante. En plena lucha por la custodia, la prioridad en estos casos es siempre el bienestar del menor.