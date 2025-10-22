Britney Spears asegura que sufrió un daño cerebral: "Tuve una experiencia traumática"

En 2021, Britney Spears se liberó de su padre cuando la jueza disolvió la tutela. La cantante de Toxic recuperó el control sobre sus movimientos, su patrimonio y su vida personal. Fueron 13 años los que Jamie Spears era el encargado de llevar los asuntos de la eterna pop star, que hace casi dos décadas que sufre graves problemas de salud mental.

Recientemente, el pasado domingo 19 de octubre, la artista compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram que eliminó posteriormente. En el texto, recogido por TMZ, Britney Spears asegura que tuvo "una experiencia traumática": "Como algunos de ustedes saben por el final de mi libro, durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y fui obligada ilegalmente a no usar mis pies o mi cuerpo para ir a ningún lado. Para alguien como yo, que entiende lo sagrado como algo divino, eso hizo más que dañar mi cuerpo…".

"Siento que me quitaron mis alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo"

Spears se refiere a su autobiografía The Woman in Me, publicada en 2023. "Créanme, hay mucho que no compartí en mi libro y todavía hay cosas que en este mismo momento he mantenido ocultas porque son increíblemente dolorosas y tristes… siento que la lógica y la conciencia en mi cuerpo como uno fueron completamente destruidas y asesinadas al 100 %, no podía bailar ni moverme durante cinco meses…", añade.

Tras hacer una reflexión sobre la película Maléfica (2014), la cantante asegura que siente que le "quitaron" sus alas: "Sufrí daño cerebral hace mucho tiempo, totalmente cierto… por supuesto, he superado ese momento difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva… Estoy mostrando mi espalda, una maquillista me dijo: '¿No crees que es demasiado grande?'… la gente es increíblemente cruel… todavía hasta el día de hoy no he volado como solía hacerlo…"

Su biopic, en desarrollo

Spears está activamente inmersa en la preparación de su biopic, en el que están trabajando el productor Marc Platt y el director Jon M. Chu a partir de las memorias que la artista publicó en 2023. "Soy un gran fan de Britney. He sido fan desde que era joven y ella era joven y fue una de las doce actuaciones en el Shrine Auditorium. Así que quiero hacerle justicia y contar su historia como es debido. Pero ya veremos. La estamos desarrollando ahora y queda largo camino por delante", dijo el cineasta en enero.

Y añadió: "Todavía no he comenzado nada completamente, pero ella estará muy involucrada en esto. Tengo ideas y cosas, un enfoque, pero es muy pronto".