Los fans de Britney Spears dan un nuevo sentido al vídeo de 'Everytime' tras saber que abortó cuando salía con Justin Timberlake

El videoclip de Everytime, la mítica canción de Britney Spears, tiene un nuevo sentido después de saberse que la cantante se sometió a un aborto cuando salía con Justin Timberlake porque él no quería ser padre.

La intérprete lo cuenta en La mujer que hay en mí, su libro de memorias que sale a la venta el 24 de octubre, y sus fans no han tardado en lanzarse al pasado para buscar señales sobre este duro episodio en los gestos que Britney hizo en esta época.

El videoclip de la canción Everytime parece tener una de las claves. Bien mirado, el mensaje que la cantante lanza en las escenas del hospital podría ser muy diferente al que se pensó inicialmente.

Los mensajes del videoclip de 'Everytime' de Britney Spears

El vídeo de la canción, lanzada en 2003, un año después de la ruptura de Spears y Timberlake, presenta a una pareja de artistas en plena crisis. Esa pareja la forman Britney Spears y el actor Stephen Dorff, del que se dijo estaba interpretando a Timberlake.

Juntos llegan a un hotel de Las Vegas donde los esperan numerosos fotógrafos. Uno de ellos tira a Spears desde atrás y, aunque en ese momento no se entera, le genera un daño cerebral. Lo hace cuando, tras una fuerte discusión con su pareja en la habitación de hotel, se va a darse un baño. Cuando ya está en la bañera descubre que está sangrando y poco a poco termina sumergiéndose en el agua.

Al descubrirla, su pareja llama a una ambulancia pero ya es tarde. Aunque llegan al hospital, el fantasma de Britney termina recorriendo los pasillos y la cantante acaba muriendo en un cubículo. Mientras, en el espacio de al lado, una madre da a luz a un bebé.

Siempre se pensó que ese bebé simbolizaba la reencarnación, ahora se habla de que podría ser un homenaje al bebé que podría haber tenido con Justin y no nació porque él la convenció para que abortase.

Los fans lo ven ahora claro y no pasan por alto el detalle de la sangre. Un momento absolutamente desgarrador.

Del mismo modo, tampoco han pasado por alto la letra de la canción, en la que ahora han encontrado referencias al bebé perdido y a la actitud adoptada por Justin Timberlake cuando su parejase sometió a un aborto.

And every time I see You in my dreams I see your face It's haunting me I guess I need you baby | Y cada vez que te veo en mis sueños veo tu cara, me persigues. Supongo que te necesito, bebé

You seem to move on easy | Parece que sigues adelante con facilidad.

Un significativo gesto en 'Britney Spears: In the Zone'

En 2004, dos años después de la ruptura y un año después de lanzar esta canción, Britney Spears lanzó el álbum Britney Spears: In the Zone, en el que se incluye esta canción, y lo presentó en un show en la ABC.

El momento de cantar Everytime fue sin duda uno de los más emotivos por ser uno de los más íntimos de la noche. Britney emocionó con su voz mientras se acordaba del bebé perdido. Los fans lo han visto ahora claro al mirar con detalle la actuación y cómo se toca la barriga en un momento clave de la letra.

Lo hace cuando canta And every time I see You in my dreams I see your face It's haunting me I guess I need you baby, al decirle a su bebé que ve su cara en sueños. "Me persigues, supongo que te necesito", le dice.