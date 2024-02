Britney Spears sorprende con su revelación sobre Ben Affleck

Ben Affleck se ha convertido en protagonista de la última confesión de Britney Spears. La cantante de 42 años sorprendió este miércoles a sus seguidores de Instagram al publicar una foto en blanco y negro junto al director de Argo y la compositora Diane Warren acompañada de una interesante confesión.

"¡Una foto genial junto a Ben Affleck y Diane Warren hace años!", apuntó la intérprete de ...Baby One More Time en el comentario que acompaña la imagen. "Es un actor tan increíble. Se me olvidó mencionar que me besé con Ben esa noche... Honestamente lo olvidé...", añadió la cantante, que no tardó en hacer desaparecer la foto de su perfil social.

"¡Maldita sea! ¡Es una locura!", continúa la Princesa del Pop, que lamenta en su publicación que se haya borrado el recuerdo de su mente (si es que alguna vez lo tuvo). "Ojalá pudiera contaros la historia que pasó antes de eso! ¡Oh querida, solo estoy siendo una chica cotilla! ¡Psss, en realidad me olvidé!" .

¿Cuándo se hicieron la foto (y se dieron el beso) Britney y Ben?

La imagen no es nueva para los seguidores de la cantante, que ya habían visto esta imagen antes a través de distintos perfiles sociales de seguidores de la cantante.

La foto es del 31 de julio de 1999. En ese momento Britney tenía 17 años y Ben, 26.

En enero de 1999 Britney Spears había empezado su relación con Justin Timberlake y, en ese momento, seguía adelante. De hecho, se terminó tres años después, en el año 2022.