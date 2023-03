Brooke Shields se sincera sobre la agresión sexual que vivió hace 30 años: "Son situaciones aterradoras"

Brooke Shields es la protagonista de la última portada de la revista People. La actriz de 57 años se sincera en una extensa entrevista que precede al estreno de su documental Pretty baby: Broke Shields, que llega a Hulu el próximo lunes 3 de abril.

El primer avance de este documental sirvió a la actriz para sacar a la luz uno de los episodios más duros de su vida. Cuando era una veinteañera fue víctima de una agresión sexual.

Un alto ejecutivo de Hollywood la violó cuando, tras terminar sus estudios en la Universidad de Princeton, atravesaba uno de los momentos más traumáticos de su vida.

La actriz, que en 1983 con 18 años se incorporó a la universidad para cursar un grado superior en lenguas romances, buscaba recuperar su carrera en el cine y pensó que la invitación a cenar del alto ejecutivo era su oportunidad.

"Pensaba que iba a aparecer en una película, que estaba encontrando trabajo", afirma en el documental donde cuenta que, tras la comida, la invitó a subir a su habitación para pedir un taxi desde allí. "No luché", recuerda. "Simplemente, me quedé paralizada".

"Fue demasiado fácil disociarse porque aquello no era nada nuevo", recuerda la actriz en el documental sobre este momento. "Luchar no era una opción, así que simplemente te alejas de tu cuerpo. No estás allí. Aquello no pasó [...] Siempre tuve una sensación de disociación con mi cuerpo, con mi sexualidad. [...] Era más fácil apagarse. Se me daba muy bien", apunta.

"Nadie va a creerme"

Shields decidió no contárselo nunca a nadie. "Nadie va a creerme", explica en People sobre lo que pensó tras ser víctima de la violación.

"La gente no se creía estas historias por aquel entonces", apunta la actriz que empezó su carrera siendo muy joven y lo hizo siendo sexualizada desde el primer momento. Con 15 años grabó el El lago azul y con 12, Pretty Baby, película que da título al documental. En ambos trabajos Shields protagonizó sendos desnudos.

"Haciendo el documental, lo ves todo junto y... es un milagro que sobreviviese", dice en People. "Me ha costado mucho tiempo procesarlo", explica sobre la violación que sufrió. "Estoy más enfadada ahora de lo que podía estarlo entonces. Si tienes miedo, estás en tu derecho. Son situaciones aterradoras. No tienen que ser violentas para ser aterradoras".

"No paraba de repetirme: 'No debería haber hecho eso. ¿Por qué subí con él? No debería haber bebido'", añade la intérprete en la entrevista.

La actriz solo se lo contó a un amigo cercano, que cuenta en la revista cómo fue la experiencia de la actriz. "Brooke vivió tanto tiempo según el juicio de otros, de millones, que fue descorazonador verla juzgarse a sí misma. [...] También ha sido inspirador verla integrar la verdad como lo ha hecho".