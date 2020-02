¡Por fin! ¡Ya llegó! Después del genial Carpool Karaoke de Madonna, el listón estaba muy alto: ¿quién sino ella iba a ser capaz de marcarse un twerk en el asiento delantero del coche? Además de desnudar muchas de sus intimidades.

Pues bien, llegó nuestro hawaiano favorito para ayudarnos a romper la rutina de mitad de semana gracias a su incombustible sonrisa, su camisa de seda, plumas, oro, lentejuelas, su gran sentido del ritmo, y una impresionante voz cantando dentro del coche ¡que nos ha dejado atónitos! En uno de los mejores Carpool Karaokes que hemos visto.

Bruno Mars comienza por todo lo alto, cantando su temazo del momento '24K Magic' con una coordinación demencial junto a James Corden, ¡que parece que hubieran estado cantando juntos toda la vida!

Pero no fue el único tema que interpretó, también nos ha dejado momentos enormes con otros éxitos como 'Locked out of heaven', 'Versace on the floor', 'Uptown funk' o 'If I knew', bailando e intentando enseñarle a Corden como hacer su característico movimiento sexy... ¡Y no puedes dejar de ver el momentazo con 'Don't believe just watch'. ¡Impagable! (+ min. 10:30)

Además, durante el paseo con Corden, confiesa que la razón por la que siempre lleva sombreros o gorras es porque... ¡No sabe qué hacer con su pelo! Aunque no es lo único de lo que nos hemos enterado, también de que trabajaba como imitador de Elvis Presley en su tierra natal (¡y no se corta en demostrarlo! + min. 4:30); que cuando empezó en la música pagaba las facturas jugando a las cartas, o que solo pide "vino y toallitas húmedas" en su camerino antes de sus actuaciones. ¡No te pierdas el vídeo!