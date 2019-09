Caitlyn Jenner habla sin tapujos sobre su cambio de sexo

En 2015, Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, cerró la etapa de transición hormonal y quirúrgica. Lo hizo público en la revista Vanity Fair, donde presentó su nuevo nombre y su nuevo sexo.

Durante estos años, la ex medallista ha hablado de este cambio, de como ha conseguido ser legalmente una mujer, de lo que supuso para su familia y cómo lo vivió ella misma. Sin embargo, ahora ha ido más allá y ha explicado con detalle algo que muchos le han preguntado: qué ha hecho con sus genitales.

En el programa Roast of Alec Baldwin, Caitlyn Jenner ha bromeado y ha dicho "No lo he cortado, únicamente lo he jubilado. Permítanme decirles que yo he traído al mundo a Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo, y a Kendall Jenner, la modelo mejor pagada del mundo. Crié a 10 hijos y voy a tener 20 nietos. No lo corté, lo he retirado".