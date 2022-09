Camila Cabello continua su show pese a un pequeño contratiempo: "Casi se me sale una teta" // Getty Images

Camila Cabello es una de las artistas más exitosas del momento. Pese a tener sus propias giras y ser ya una cantante experimentada, la cubanoestadounidense ha aceptado la invitación de Coldplay para acudir como telonera a sus conciertos por Latinoamérica en el Music Of Spheres Tour, donde cada concierto está lleno de sorpresas.

Pero durante el concierto de Bogotá, más que sorpresas, Camila ha sufrido un pequeño contratiempo: mientras la intérprete de Don't Go Yet llevaba a cabo la performance de una de sus canciones, bailando al son de los ritmos latinos, ha gritado: "casi se me sale una teta".

Como siempre, había algún fan que capturó este momento, y se puede ver como Camila tiene complicaciones con su atuendo palabra de honor, que tal vez no fuese la mejor opción para un show con una coreografía de estas características.

Aún así, Cabello se ha mantenido profesional, continuando con su baile, y manteniendo esa naturalidad y humor que tanto le caracteriza. Sus seguidores no han tardado en comentar su admiración por ella, tanto por la manera en la comunicó la sucedido como por continuar su actuación casi sin pestañear.

Sin duda Camila ha demostrado ser una gran artista que, ante las adversidades en el escenario, decide tomárselas de la mejor manera posible: con humor y como una auténtica profesional.