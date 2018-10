La cantante Tamara abandona su melena morena y sorprende con un cambio de look radical

La cantante Tamara siempre se ha caracterizado por un estilo bastante clásico y elegante, tanto en ropa como en peinado. Su larga melena morena le ha acompañado desde siempre pero ahora ha decidido que era el momento de someterse a un cambio radical. ¡Y lo ha conseguido!

El rubio platino está de moda y para cualquier morena el cambio a este color es todo un riesgo. Además de poder quemarse el pelo debido a la fuerte decoloración, el resultado puede no ser el esperado quedando tonos anaranjados e incluso verdosos.

Pero nada de esto le ha ocurrido a Tamara, que se ha puesto en manos de buenos profesionales. Con el pelo completamente rubio, la cantante no sólo ha mantenido su largura si no que le ha sumado volumen añadiendo algunas extensiones de clip, tal como ha desvelado el salón de belleza My Hair Splau de Barcelona, donde la artista se ha hecho el cambio de look.

Las opiniones en redes sociales son de todo tipo. Mientras hay algunos que prefieren el color moreno natural de la artista, otros aplauden este cambio e incluso la comparan con Frozen, el personaje de Disney caracterizado por su larga y rubia melena.