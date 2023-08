Caras largas al mencionar a Rubiales, homenaje de Vicco y guiño a Pepe Reina: los momentos de la celebración de La Roja

Hubo felicidad. Mucha felicidad. Hubo risas. Muchas risas. Hubo también música, de la mano de artistas como Vicco, Juan Magán o Camela. Y hubo también emoción y alguna cara larga.

La fiesta montada este lunes en Madrid Río para celebrar el triunfo de la Selección española en el Mundial Femenino de Fútbol estuvo plagado de momentazos. Algunos se vieron en pantalla, otros pasaron más desapercibidos en el directo pero no para los usuarios de Twitter.

Ellos, siempre tan atentos a lo que el ojo no ve, no se perdieron la cara larga que puso Athenea del Castillo cuando Jorge Vilda mencionó a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), o el gesto de cariño que Jenni Hermoso y Alexia Putellas tuvieron con su compañera Olga Carmona, que vive una celebración agridulce por la muerte de su padre de la que se enteró al terminar la final.

Hubo otros momentos que no se perdieron las cámaras como el encuentro de Jenni con Camela, el cambio que hizo Vicco en la letra de su canción Nochentera como regalo a las jugadoras o el recuerdo de Misa a las víctimas de los incendios de Tenerife. ¡Que no se te escape ninguno!

1. Vicco cambió la letra de 'Nochentera'

El estribillo de la canción ya no dice Nochentera, toda la noche entera... ahora hay que cantar 🎶"Primera estrella, toda la noche entera..."

2. La celebración de Misa al estilo Pepe Reina

"Esto es un clásico, todo el mundo me tiene que seguir...", dijo Misa antes de gritar '¡Camarero!' al más puro estilo Pepe Reina en la celebración de La Roja en 2010 tras ganar el Mundial de Sudáfrica.

3. El homenaje de Olga Carmona a su padre

Fue sin duda uno de los momentos más emocionantes de la fiesta. La sevillana Olga Carmona, quien marcó el gol que le dio la victoria a España en la final ante Inglaterra, tuvo un recuerdo para su padre, que falleció el viernes 18 de agosto aunque la familia de la jugadora se lo ocultó hasta después del partido.

"El día de hoy es muy especial para toda España pero también tiene una parte que es complicada para mí", dijo logrando contener las lágrima. "Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país y aquí tenéis la estrella que tanto queríais. No solo lo que llevamos ahora en el pecho sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado", añadió recordando a su padre.

4. Las risas de las jugadoras antes el Ferrari de Misa

5. Misa recordó a las víctimas de los incendios de Tenerife

Misa Rodríguez, de Las Palmas de Gran Canaria, fue una de las protagonistas de la fiesta y, entre risas y risas, tuvo un gesto con las víctimas de los incendios de Tenerife: "Desde aquí quiero mandar mucha fuerza".

6. La cara de Athenea ante el agradecimiento a Rubiales

Hubo mucha fiesta, muchas risas, mucha emoción y la cara larga de Athenea del Castillo cuando el entrenador Jorge Vilda mencionó a Luis Rubiales, presidente de la RFEF que ha empañado esta gran fiesta tras el beso sin consentimiento que le dio a Jenni Hermoso en la entrega de medallas.

7. Los pitidos cuando habló Jorge Vilda

Hay imágenes que valen más que mil palabras, cuando vienen acompañadas de pitidos y abucheos ya no hacen falta comentarios.

8. El gesto de Alexia y Jenni con Olga Carmona

Olga Carmona fue una de las jugadoras más vitoreadas por los más de 40.000 aficionados que acudieron a la fiesta y también, la más arropada por sus compañeras. Alexia Putellas y Jenni Hermoso dieron el primer paso para animar al resto de sus compañeras a mantear a la autora del gol de la victoria.

9. El sueño cumplido de Jenni Hermoso con Camela

Jenni Hermoso no deja de cumplir sueños. El domingo vio cómo La Roja dibujaba la primera estrella en la camiseta de la Selección y este lunes, en la celebración, tuvo ocasión de cantar con Camela. Sueño cumplido con Sueño contigo.

10. Todos somos Ona Batlle cuando no sabemos una canción

Elena Farga también se unió a la fiesta para cantar con las futbolistas Está x venir, la canción oficial de La Roja en el Mundial.

Fue un momento lleno de ilusión y también con una anécdota que no pasaron por alto en Twitter. Ona Battle moviendo los labios en la parte de la canción que no se sabía nos representa a todos cuando vamos a un concierto y tocan un tema que no llevamos ensayado.

La fiesta de la Selección Española duró hasta altas horas y tuvo su tercera parte —la primera fue el domingo en el vestuario— este lunes en Moncloa cuando se reunieron con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, que en rueda de prensa criticó duramente el comportamiento de Rubiales, felicitó a las jugadoras y anunció que la Selección española de fútbol femenino recibirá la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.