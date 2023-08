Quién es Elena Farga, la autora de 'Está x venir', la canción de La Roja en el Mundial de Fútbol Femenino 2023

Cada vez que la Selección femenina marca un gol, España lo celebra con Elena Farga.

La voz de la artista resuena en los estadios con el himno de Farga, Está x venir, un título idóneo para el hito logrado por el equipo: llegar a la final del Mundial de Fútbol Femenino 2023, donde La Roja se disputa este domingo la copa contra Inglaterra en Sídney.

Cantar por ellas también es un hito para Farga —el nombre artístico de la cantante—, que, acostumbrada a cantar siempre las cosas que le pasan, tal y como ella misma define su música en cada entrevista, esta vez no ha cantado el pasado, sino que ha augurado lo que se haría realidad algo más tarde con una letra premonitoria: no existe camino si lo hago sin ti /que cuando nos unimos podemos cumplir /lo que un día había soñado. /Ahora lo hemos logrado, /si escribimos la historia /que está x venir.

Sus inicios en la música: de 'Operación Triunfo' a 'Factor X'

Habrá quienes ya tengan bajo el radar la pista de esta artista de 25 años por su aparición en televisión en 2018, pero la realidad es que su interés por el mundo de la música llegó mucho antes.

Con 10 o 12 años, Farga estaba viendo una película cuando, sin temblarle la voz, le dijo a su madre: "Yo quiero ser esa". Dicho y hecho. Hacía teatro y empezó a tocar la guitarra, "y así empezó todo", ha contado en su entrevista con DOUBLE G, con la idea o la primera decisión que te guía hacia un camino u otro.

El siguiente paso pudimos verlo todos cuando la cantante apareció para conquistar a muchos que, desde el sofá, disfrutaron de su edición del programa de talentos Factor X. Su versión a la guitarra de la canción e I Will Always Love You, de Whitney Houston, enamoró al jurado y a todo el que la vio desde su pantalla, que la convirtió en un instante en Trending Topic en la red social X—más comúnmente conocida como Twitter—. Más tarde vendrían otras grandes covers de otros grandes artistas: Coldplay, Mecano o Amy Winehouse.

La valenciana tenía entonces 20 años y logró conquistar a todos en el formato, aunque ya lo había intentado antes en otro programa: Operación Triunfo. Al lado de Cepeda, Mimi o Alfred en la selección de los finalistas, Farga se quedó a las puertas de entrar en la mediática edición de 2017, donde habría compartido academia con Aitana o Amaia. Pero la suerte no estaba echada todavía para ella.

Lanzamiento de su carrera musical

A pesar de la enorme exposición que le ofreció la televisión, que le permitió firmar con el sello Universal Music Spain, Farga ha querido tomarse su tiempo para aclarar sus ideas sobre qué música quiere hacer y quién es ella. Por esa razón tardó algunos años en lanzar su primer trabajo.

Farga - Huyendo de la realidad, Acto I

A medias es el single que inauguró su historialpero no fue hasta hace un año cuando Farga lanzó su primer LP, de cinco canciones, que empezó con el estreno de Huyendo de la realidad, donde la compositora habla de sus vivencias a lo largo de una historia dividida en actos, haciendo honor al teatro.

'Dios es mujer', su grito musical para el movimiento LGTBIQ+

El estilo pop rock caracteriza el proyecto de la compositora, pero su penúltimo trabajo, Dios es mujer, que vio la luz el pasado 15 de junio, ha supuesto un giro en la trayectoria de Farga.

Así lo define ella misma en su entrevista con Qué! Diario: "Antes hacia un único estilo de música muy de banda, y me dije un día: '¿por qué estás haciendo solo esto si tú escuchas muchísima variedad de artistas?' Como FLETCHER, Taylor Swift...Todas evolucionan y tienen sus momentos. Me apetecía evolucionar un poco y encontrarme a mí misma".

Farga - DIOS ES MUJER

El cambio vino con un tema que se ha convertido, sin pensarlo previamente, en un grito de orgullo para el colectivo LGTBIQ+. "Mi música la escuchan muchos rangos de edades diferentes y no pasa nada porque una niña pequeña vea que te guste una mujer. Es algo natural y completamente normal", declaraba decidida en el citado medio.

Se trata de una canción que parte de "la admiración a la persona amada". "Piensas que no existe nada más allá, como pasa con la religión y la devoción por Dios", explicaba la cantante.

Su público empezó a escribir a la artista para darle las gracias por la visibilidad, confesando que gracias a verse reflejados en su música habían reunido valor para liberarse del silencio que les impide vivir con libertad.

'Está x venir', el himno para el Mundial de Fútbol Femenino 2023

La valenciana está en el mejor momento de su corta carrera musical. Es la voz que resuena en el estadio cada vez que La Roja marca un gol, al ritmo de Está x venir.

Farga escribió la premonitoria letra de la canción pensando en sus amigas y en los recuerdos de infancia, como ha contado al periódico Levante, pero resultó ser un spoiler de lo que lograría la selección en el Mundial. "Decidimos hacer una canción sobre el fútbol femenino, todo lo que ha conseguido los últimos años y lo que queda por conseguir. Todas las de la selección —y las que no han ido— son referentes".

Farga - “Esta x venir” Farga el nuevo Himno de la Selección Femenina de Fútbol

Farga ha acompañado a la Selección femenina a Sídney para ver el espectáculo de la gran final en directo.

Pase lo que pase, lo que está claro es que las españolas han llegado muy lejos.

Han escrito, escriben y escribirán "la historia que está por venir".