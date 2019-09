Cardi B explica el abuso sexual que sufrió por parte de un fotógrafo que le enseñó el pene en una sesión de fotos

Cardi B es una de las famosas que se ha atrevido a denunciar públicamente en acoso que sufren diariamente muchas mujeres por el simple hecho de serlo.

La rapera ha explicado uno de los peores momentos de su vida, cuando empezaba en el mundo de la música, y tuvo que enfrentarse a un fotógrafo.

"Nunca olvidaré cómo fui a una sesión de fotos para una revista y el fotógrafo estaba todo el rato intentando acercarse a mí. '¿Así que quieres salir en esta revista?'", relata la artista y añade que tras sus comentarios, "se sacó el pene de los pantalones".

Ante esta situación, "Me enfurecí completamente, y me puse en plan 'Esto es una locura'", dice Cardi B, y entonces "Empecé a decirle 'Me estás vejando. ¿Sabes qué? Que me voy'". Y así fue, la cantante se marchó de la sesión de fotos.

Sin embargo, tras explicar los hechos al director de la revista, este no le dio ningún tipo de importancia y tampoco hizo nada al respeto. Por esta razón, Cardi B se ha sumado al movimiento Me Too y relata que cuando "veo a chicas de barrio y sé que han pasado por el mismo tipo de trato donde te hacen sentir que tienes que hacer cierto tipo de cosas. Esto pasa realmente, cada día".