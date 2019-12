Carola Baleztena publica un vídeo de su cara 25 días después de su incidente en una clínica de estética

Hace unas semanas la actriz Carola Baleztena denunciaba públicamente a través de un vídeo en Instagram TV el tratamiento de láser que le habían hecho en una clínica de estética que había contactado con ella para ofrecerle sus servicios.

Durante el tratamiento, Carola explicó que sintió un dolor insoportable y que "olía a quemado", por lo que le pidió al doctor que parase pero éste le convenció para seguir asegurándole que "valdría la pena". Pero tal como se puede apreciar en el primer vídeo publicado por Carola, el láser le dejó graves quemaduras en el rostro, motivo por el que hacía pública su queja.

Este caso tuvo mucha repercusión, e incluso la propia clínica publicó un comunicado en su defensa. Además, la publicación de la actriz se llenó de mensajes de apoyo y cariño. motivo por el cual ha publicado un nuevo vídeo.

"Después de 25 días, la piel ha vuelto más o menos a su ser, sigo regenerando y sigo teniendo marcas que espero que no se hiper pigmenten", empieza explicando Carola en un nuevo vídeo, para continuar dando las gracias: "Quería agradecer infinito a los miles de mensajes de apoyo, de cariño, de preocupación", tanto del mundo de la estética como por parte de sus seguidores y de personas que también le han contado sus experiencias".

Al final del vídeo, muestra con varias fotos el proceso de cómo ha ido evolucionando su piel para todas aquellas personas que estén pensando en hacerse un tratamiento similar para ver "si les compensa o no les compensa".

Además, Carola habla de otro retoque estético al que se sometió hace 20 años debido a que muchos de sus seguidores aprovecharon para preguntarle por sus labios.

La actriz explica que esta historia se remonta a 1999 cuando trabajaba en la serie 'Nada es para siempre', con 19 años. Carola explica que cuando se reía se le veía mucho la encía y no le gustaba nada.

Cuando terminó la serie dos años después se lo contó a su representante y le recomendó que visitaran a un doctor y se rellenara el labio de arriba para que cayese un poco el labio y no se le viese las encías.

También le pincharon en el labio de abajo para que el labio de arriba se posara en éste y el problema llegó años después: "Cuando pasan los años y la piel deja de fabricar tanto colágeno las partes donde no había relleno habían menguado y se le veían bultos".

Ante esta situación tenia dos opciones: O se continuaba rellenando los huecos que se le estaban haciendo o se abría el labio para retirarse el relleno, que es lo que finalmente hizo. Aún así, Carola explica que no le ha cicatrizado bien y no le gusta el resultado pero ha decidido que no quiere volver a tocarse los labios.

"Igual que no creo que me vuelva a hacer en mi vida un láser, no creo que vuelva a volver a rellenarme nada", concluye dando su experiencia con los tratamientos estéticos.