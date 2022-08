Casarse, ser madre y dedicarse a la filantropía, entre los planes de futuro de Selena Gomez

Selena Gomez ha puesto la mira en su futuro, y tiene muy claro lo que quiere (y lo que no quiere) en él. La actriz, que acaba de cumplir 30 años ha confesado en el podcast Giving Back Generation cuales son sus planes para los próximos años.

"Espero casarme y ser madre. Realmente me voy a cansar de todo esto, así que probablemente voy a dedicar la mayor parte de mi vida a la filantropía ante de marcharme", expresaba Selena sobre las intenciones que tiene de aquí en adelante.

Actualmente Gomez se encuentra inmersa en distintos proyectos como la serie Only Murders in the Building, que protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short, además de en otros proyectos que traspasan la pantalla.

La salud mental, su proyecto más importante

La empresaria está muy concienciada con el tema de la salud mental, tanto que ha tomado la decisión de crear Wondermind, una plataforma para combatir los problemas relacionados con la salud mental.

Además de la creación de este espacio, Selena Gomez también se toma su propia salud mental muy en serio, y algo que la ha ayudado mucho en el proceso ha sido despedirse de sus redes sociales, y es que hace año que la cantante no gestiona ninguno de sus perfiles en internet.

"Los que me conocen saben que soy extremista. Las cosas son de una manera o de otra. Realmente me cansé de Instagram en mi teléfono y le di ese poder a mi asistente. Todo lo que publico se lo mando en mensaje de texto en lugar de tener que preocuparme de conectarme y desconectarme. Ni siquiera sé mi contraseña", relataba Selena en el podcast.

Además anima a todos a tomar un descanso de redes, aunque sea por unos días: "Creo que es crucial y una parte de nuestra salud mental", concluía.