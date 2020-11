Cecilio G, en el centro de la polémica por este comentario por posar orgulloso sin mascarilla en el metro

El cantante Cecilio G ha desatado la polémica en la red tras compartir una fotografía sin mascarilla en el metro . Además, el artista se mostró orgulloso de no cumplir con las medidas sanitarias y expresó que le "encanta ser un peligro" .

Cecilio G ha protagonizado una polémica en las redes sociales tras compartir una fotografía suya sin mascarilla en el metro.

Asimismo, el cantante manifestó que estaba orgulloso de no cumplir con las medidas sanitarias para frenar la propagación del coronavirus. "Me encanta ser un peligro para la sanidad y el único sin bozal", escribió en su perfil de Instagram, donde también expresó que siente que a la sociedad le han "medido mierda en la cabeza", ya que "parece que si no llevas mascarilla en público eres un apestado".

Los usuarios de las redes han criticado que no llevara mascarilla en el metro, pero también han opinado que su actitud es una falta de respeto. Y, aunque poco después de compartir la imagen, la borró, no pudo evitar que se hiciera viral.

"No sé cómo decir esto sin que os indignéis", ha dicho Cecilio G en un vídeo dirigido a aquellos que han criticado su actitud: "A los de la mascarillas, lo primero es que me suda la polla todo, ¿vale? Estoy jodidamente mal". Y acababa diciendo que cuando publicó la foto "iba muy borracho y ese comentario era muy inapropiado. Vale, sí, era de gilipollas. Pero me quiero morir".