Céline Dion aparece públicamente con sus hijos tras relatar su enfermedad

El impactante documental de Céline Dion sobre su enfermedad ha vuelto a posicionar a la cantante en el foco mediático.

La artista ha sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón, por lo que está aprendiendo a convivir con esa enfermedad.

En esa nueva realidad entró el tener que contárselo a sus tres hijos, y así lo relata en su documental. Ahora, Dion ha aparecido públicamente junto a sus tres vástagos, haciendo vida totalmente normal.

Ha sido ella misma quien ha compartido en redes sociales la visita con sus hijos al Draft de la NHL (liga de hockey), donde se ha podido ver a Rene-Charles, Nelson y Eddy junto a su madre.

La cantante de My Heart Will Go On ha acompañado las fotografías con un texto de agradecimiento por el trato recibido: "Gracias a los Canadiens por invitarme y a la NHL por cuidar tan bien de mi familia... ¡nos divertimos mucho!".