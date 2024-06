"No me voy a morir": Céline Dion revela cómo contó a sus hijos que estaba enferma

"Ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", dijo Céline Dion en 2022 al confesar que sufría síndrome de la persona rígida. "A veces los espasmos me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", añadió.

La cantante canadiense se vio obligada a abandonar los escenarios por la imposibilidad tanto de moverse como de cantar. El 25 de junio se estrena Soy Céline Dion, un documental en Prime Video protagonizado por ella misma donde reflexiona sobre estos últimos años y cómo ella lo ha vivido.

Para abrir el apetito, ha concedido una personal entrevista a People y ya se puede leer un fragmento de ella. En él, Céline recuerda con dureza cómo contó a sus tres hijos ―René Charles (23), Eddie y Nelson (13)― que estaba enferma. Llevaba muchos años haciendo frente a problemas de salud, aunque todo estalló con el diagnóstico del SPR.

"Ya perdieron a uno de sus padres. No quiero que se asusten"

Cuando los espasmos se hicieron frecuentes y casi no podía caminar, prefirió ser ella quien les diera la noticia: "En un momento apenas podía caminar y echaba mucho de menos vivir y ellos empezaron a darse cuenta".

"Yo pensaba: 'Está bien, ya perdieron a uno de sus padres. No quiero que se asusten'", ha explicado la cantante en referencia a René Angélil, su exmarido, quien falleció en 2016 mientras sufría un cáncer de garganta.

René Angélil y Céline Dion

La intérprete de I drove all night les quiso hacer saber que su enfermedad era distinta, por lo que no debían temer por su vida: "Les hice saber: 'perdisteis a vuestro papá, [pero] mamá tiene una enfermedad diferente. No voy a morir. Es algo con lo que voy a aprender a vivir'".