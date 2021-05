De Chenoa y Beatriz Montañez a María Pedraza: las novias famosas de Álex González

Álex González podría tener nuevo amor. Según varias publicaciones, el actor podría estar empezando una relación con la actriz María Pedraza, su compañera de reparto en la serie Toy Boy.

Un vídeo de la actriz grabado por González y unas fotos de Instagram Stories en las que aparecen solos pero en el mismo escenario han hecho saltar las alarmas.

El tiempo dirá si hay relación entre Álex González y María Pedraza, por ahora los rumores sólo han servido para que muchos se pregunten por Rocío Camacho, la última famosa con la que se fotografió al actor, y por los nombres de otros rostros conocidos con los que se ha relacionado a Álex González. Repasamos quiénes son.

María Pedraza

María Pedraza en el FesTVal de Vitoria // Gtres

El vídeo que publicó en Instagram este mayo de 2021 la actriz María Pedraza, grabado por su compañero Álex González en Toy Boy, ha sido determinante. Demasiada complicidad como para pensar que no hay nada. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los dos actores han publicado en Instagram Stories una foto (cada uno la suya) en el mismo enclave, el mismo día y en ropa interior. ¿Casualidad? No parece.

Rocío Camacho

Rocío Camacho // Gtresonline

Si ha habido relación (o sólo un tonteo) entre Álex González y la influencer Rocío Camacho, fundadora de la marca SEIMA, ha durado poco. Muy poco. En abril de 2021 fueron pillados cenando en un restaurante italiano de Madrid y ahí saltaron las alarmas. Un mes después llegó el rumor María Pedraza y terminó todo.

Blanca Rodríguez Bleis

Álex González y Blanca Bleis // Gtresonline

Empezaron en 2019 y pronto empezó a parecer que, a pesar de la diferencia de edad, la relación de la diseñadora Blanca Rodríguez y el actor Álex González se consolidaría rápido. Así fue. En diciembre de ese año, Álex era uno más en la familia de Blanca, en enero de 2020 hubo declaración de amor y en abril de 2020 publicaron la primera foto juntos. Todo se torció en verano. Ahí surgieron los rumores de ruptura, aunque él hablaba de relación independiente, y fue en noviembre cuando se confirmó la ruptura.

Gabriela Andrada

Álex González fue yerno de Minerva Piquero durante una temporada. Gabriela Andrada, la joven con la que fue pillado en mayo de 2019, es la hija de la meteoróloga. Estuvieron un tiempo juntos pero la relación no fue más allá.

Olivia Munn

Olivia Munn // Gtresonline

Entre Álex González y Olivia Munn hubo algo más que intercambio de mensajes en Instagram durante agosto de 2017. Ese ir y venir de comentarios pusieron a la prensa rosa en alerta. Tardaron poco en pillarlos juntos en el aeropuerto de Madrid. En el mes de octubre, el actor declaró que no eran pareja. "No tengo pareja, Olivia tampoco tiene pareja. Somos amigos", aseguró el intérprete, que insistió en que estaba soltero. Ya en enero Olivia Munn presentó a su chico y se acabaron las sospechas.

Carmen Jordá

Carmen Jordá // Gtresonline

La relación de Álex González y la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordá se remonta a 2017. Estuvieron juntos entre marzo y agosto de ese año. Los horarios de uno y otro tuvieron que ver mucho con la ruptura. “Queda muy poco tiempo para el amor. Hay que compaginar muchos viajes, la temporada es muy larga, los entrenamientos y muchas horas de avión”, aseguró la piloto. “Claro que somos amigos, pero por un problema de tiempo es complicado tener una relación ahora mismo. Tantos viajes…Me paso mucho tiempo en Inglaterra. La verdad es que una relación estable es difícil llevarla a estas alturas”.

Amaya Méndez, Amaya Fitness

En 2015 cayó en brazos de su entrenadora, Amaya Fitness, ¿o habría que decir al revés? Álex González y Amaya Méndez fueron pillados por una revista besándose en un coche. Chica nueva a la vista pero nunca se hizo oficial la relación ni se confirmó la rutpura.

Hiba Abouk

Álex González e Hiba Abouk // Gtresonline

Lo han negado siempre, pero Álex González e Hiba Abouk derrochan demasiada complicidad y eso para los cazaparejas es señal evidente. De hecho, en diciembre de 2013 se señaló que Hiba Abouk había sido la causante de la ruptura de Álex González y Adriana Ugarte.

Adriana Ugarte

Álex González y Adriana Ugarte // Gtresonline

La relación de Álex González y Adriana Ugarte se remonta a 2013. Los dos actores se conocieron en el rodaje de Combustión y pronto empezaron a salir. La suya fue una de esas parejas que encantan a los paparazzi, pero terminó rápido. A finales de 2013 se relacionó a González con Hiba Abouk, su compañera en la serie El príncipe, y en enero de 2014 Ugarte decía en una revista que prefería quedarse "con lo bonito vivido".

Pero como donde hubo fuego, siempre quedan chispas, en abril de 2019 volvieron a saltar las alarmas cuando aparecieron agarrados en la portada de otra revista. Fue un mes antes de que esa misma publicación pillase a Álex González morreándose en el coche con Gabriela Andrada.

Beatriz Montañez

Álex González y Beatriz Montañez en 2010 // Gtresonline

La relación de Álex González y Beatriz Montañez fue una relación pública y muy fotografiada. El actor aún estaba empezando y Beatriz Montañez, copresentadora de Hable con ellas en ese momento, todavía no se había ido a vivir en una cabaña. Duró dos años. En julio de 2010 se confirmó que ya no estaban juntos.

Chenoa

Álex González y Chenoa // Gtresonline

Chenoa fue la primera novia famosa de Álex González. Corría el verano de 2005 cuando empezó la relación que no ocultaron (llegaron a ir juntos a la gala de los Goya), pero que pronto terminó. Fue en verano de 2006. La cantante confesó años más tarde que el actor no estaba preparado para una novia tan famosa. "Aquella noche surrealista —en referencia a la gala de los Premios Goya de 2006— terminó en un mal rollo extrañísimo, porque yo no tenía que ver con que las cámaras me persiguieran a mí. Aquello puso la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famosa. La relación se convirtió en un reproche continuo, en un no querer salir por si alguien nos veía juntos. [...] Me sentí muy manipulada en aquellas semanas y era inevitable que no me encontrara mal. Me echaba en cara aún no sé muy bien qué", escribió en su libro Defectos personales publicado en 2017.