Cher opina sobre la independencia de Cataluña en Twitter

Cher es una de las popstars más activas en Twitter y no solo habla de música si no de otros temas tan complejos como la política. Hace poco hizo unas declaraciones contra Donald Trump, afirmando que no entiende cómo los republicanos permiten que se postule presidente y ahora le ha tocado el turno a la independencia de Cataluña.

Justo después de las elecciones catalanas, un usuario le preguntó a la diva de 69 años su opinión sobre los resultados a lo que ella contestó: "Creo que puede hacer un daño irreversible. No se puede meter la pasta de dientes en el tubo una vez que la has sacado. Les deseo lo mejor, son gente encantadora", haciendo referencia a un refrán anglosajon.

@BRDramaKing Think it can do kind of damage that can’t b reversed.U can’t put toothpaste back in the tube. Wish them well,they r lovely ppl — Cher (@cher) septiembre 28, 2015

Pero la cosa no quedó ahí. El mismo usuario le explicó que la prensa nacional se estaba haciendo eco de su tweet y la artista añadió: "No estoy en contra. La tendrían que haber tenido hace años pero los políticos no son dioses y a veces ni si quiera listos. Dos palabras. George Bush".

También le contestó a otro fan explicándole que está de acuerdo con que merecen su libertad pero que su futuro está aún unido a España: "Creo que merecéis vuestra libertad. Estuve involucrada en una gran manifestación de libertad hace tiempo. Pero vuestro destino sigue unido a España".