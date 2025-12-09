Cher podría casarse próximamente con su pareja 40 años menor: "Ambos están listos para comprometerse"

Casi cincuenta años después de su separación con su segundo marido, Cherparece estar lista para darse el sí quiero con su pareja, el productor Alexander Edwards.

Sin embargo, su diferencia de edad ha sido muy comentada desde que la pareja confirmó su relación en 2022. Él, con 39 años, ha trabajo en algunos de los proyectos de la cantante, de 79 años.

Ahora, ha sido un insider quien ha filtrado esta supuesta boda inminente, la cual la pareja querría que coincidiera con la celebración del 80 cumpleaños de la cantante.

¿Boda a la vista?

La información de esta posible boda habría sido filtrada por un insider, una persona que suele tener acceso a información privilegiada dentro del mundo de la música.

"A Cher no le importa nada la diferencia de edad y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro", declaró a Mirror. Según él, la cantante consideraría que la celebración de su cumpleaños sería "el momento perfecto para que ella y Alexander sellen el trato".

Sin embargo, según ha declarado el representante de Cher, todo lo revelado no sería cierto. Quizás, todo haya sido un rumor infundado, pero quién sabe si es cierto y la pareja quiere mantener el enlace en secreto.

¿Quién es Alexander Edwards?

Conocido bajo el pseudónimo AE, Alexander Edwards es un productor, ejecutivo musical y figura reconocida en la industria del hip‑hop y el R&B.

Entre sus puestos más relevantes, ocupó el puesto de vicepresidente de Artistas y Repertorio en la disquera Def Jam Records. Además, ha colaborado con Last Kings Records, sello del rapero Tyga.

Como productor y coproductor ha trabajado con varios artistas, como es el caso de Cher, con quien coprodujo Drop Top Sleigh Ride en el álbum Christmas de 2023.

En cuanto al plano más personal, Alexander Edwards tiene un hijo con la modelo Amber Rose, con quien finalizó su relación en 2021 tras reconocer públicamente numerosas infidelidades.

Su historia de amor

La pareja se conoció en septiembre de 2022, durante Paris Fashion Week, pero no fue hasta noviembre de ese mismo año cuando fueron vistos de la mano en Los Ángeles. Después de aquello, la cantante subió una foto de él junto a un corazón para confirmar su relación.

Durante una entrevista en CBS Mornings, la cantante habló sobre su relación y las críticas que recibían. "Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa".

Además, quiso hacer hincapié en algo que define muy bien su relación: “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”. Y es que quién sabe si esta será la definitiva para la cantante y encuentre la felicidad en el matrimonio con alguien más joven.