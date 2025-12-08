El divertido vídeo viral de Rosalía huyendo de una cucaracha en mitad de una entrevista

Rosalía explica el retraso de LUX: "Cuando terminé la gira, estaba saliendo con alguien y recuerdo que me sentía inspirada para escribirle cartas" | Getty Images

Rosalía no para de dar momentazos con el estreno de su disco LUX. La artista se ha recorrido países por todo el mundo para promocionar su cuarto álbum, con el que acaba de anunciar una gira mundial. Y en cada intervención pública la catalana nos regala algo digno de recordar.

El último vídeo viral de la intérprete de la perla corresponde a su paso por Río de Janeiro en Brasil. Allí la artista proyectó e hizo sonar algunas canciones de su nuevo proyecto en el Cristo Redentor, con privilegiados invitados.

Además, la cantante concedió alguna que otra entrevista, y fue en la charla que mantuvo bajo el famoso obelisco donde, además de hablar de LUX, mostró su faceta más natural al reaccionar a un insecto que intervino en la grabación.

Rosalía demostró su temor a las cucarachas cunado una apareció cerca de la artista. La catalana intentó esquivarlo bajo sus pies, pero al no conseguirlo comenzó a gritar, y sin pensárselo dos veces, se levantó y huyó, ante las risas de la presentadora.

"No, no no. Disculpa, tengo mucho miedo del bicho", explicó mientras ella misma se reía e intentaba evitar al insecto, que se acercaba a ella alzando incluso el vuelo.